

صبيا 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف بمنطقة جازان غداً، لقاءً مفتوحاً للجاليات، وذلك بمقر المكتب في قرية المحلة الجديدة.

وأفاد مدير المكتب مسدف النعمي, أن اللقاء الذي يستهدف مختلف الجاليات بالمنطقة, يهدف إلى تعريفهم بالدين الإسلامي, من خلال تقديم العديد من البرامج والمسابقات الترفيهية والثقافية, إلى جانب إقامة المحاضرات والدروس والأنشطة والبرامج الدعوية بعدة لغات, مبيناً أن اللقاء يأتي ضمن البرامج والفعاليات التي ينظمها المكتب خلال العام الحالي.

// انتهى //

13:53ت م

0085



صبيا 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف بمنطقة جازان غداً، لقاءً مفتوحاً للجاليات، وذلك بمقر المكتب في قرية المحلة الجديدة.وأفاد مدير المكتب مسدف النعمي, أن اللقاء الذي يستهدف مختلف الجاليات بالمنطقة, يهدف إلى تعريفهم بالدين الإسلامي, من خلال تقديم العديد من البرامج والمسابقات الترفيهية والثقافية, إلى جانب إقامة المحاضرات والدروس والأنشطة والبرامج الدعوية بعدة لغات, مبيناً أن اللقاء يأتي ضمن البرامج والفعاليات التي ينظمها المكتب خلال العام الحالي.// انتهى //13:53ت م0085

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / لقاء مفتوح للجاليات بتعاوني الملحاء في جازان غداً على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .