السعودية اليوم / جمعية البر ببلجرشي تنظم لقاء تعريفيا عن آلية الحصول على قرض من بنك التنمية الاجتماعية



الباحة 06 ربيع الأخر 1440هـ الموافق 13 ديسمبر 2018م واس

تنظم جمعية البر الأهلية بمحافظة بلجرشي يومي الأحد والاثنين القادمين ، لقاء تعريفيا بآلية الحصول على قرض للأسر المنتجة والمنشآت متناهية الصغر من بنك التنمية الاجتماعية ، حيث سيقام لقاء الأحد في فرع الغرفة التجارية ببلجرشي ، ويوم الاثنين في غرفة الباحة.

وتتضمن محاور اللقاء الذي يقدمه المدير التنفيذي لجمعية البر الأهلية بمحافظة بلجرشي سعيد عبدالخالق كربع ، تعريف بمسار إقراض الأسر المنتجة والمنشآت المتناهية الصغر ، النطاق التمويلي ، شروط الحصول على القرض ، الأسر المنتجة وفي رؤية 2030 ، كيف تتحول مشاريع الأسر المنتجة إلى أعمال تجارية ، المتطلبات الرئيسية لتنفيذ المشروع ، نماذج للمنشآت متناهية الصغر والأسر المنتجة التي يمكنها الاستفادة من المحفظة.

وسيبدأ اللقاء خلال الفترة المسائية من الرابعة عصراً وحتى السابعة مساءً .

// انتهى //

13:52ت م

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الباحة 06 ربيع الأخر 1440هـ الموافق 13 ديسمبر 2018م واستنظم جمعية البر الأهلية بمحافظة بلجرشي يومي الأحد والاثنين القادمين ، لقاء تعريفيا بآلية الحصول على قرض للأسر المنتجة والمنشآت متناهية الصغر من بنك التنمية الاجتماعية ، حيث سيقام لقاء الأحد في فرع الغرفة التجارية ببلجرشي ، ويوم الاثنين في غرفة الباحة.وتتضمن محاور اللقاء الذي يقدمه المدير التنفيذي لجمعية البر الأهلية بمحافظة بلجرشي سعيد عبدالخالق كربع ، تعريف بمسار إقراض الأسر المنتجة والمنشآت المتناهية الصغر ، النطاق التمويلي ، شروط الحصول على القرض ، الأسر المنتجة وفي رؤية 2030 ، كيف تتحول مشاريع الأسر المنتجة إلى أعمال تجارية ، المتطلبات الرئيسية لتنفيذ المشروع ، نماذج للمنشآت متناهية الصغر والأسر المنتجة التي يمكنها الاستفادة من المحفظة.وسيبدأ اللقاء خلال الفترة المسائية من الرابعة عصراً وحتى السابعة مساءً .// انتهى //13:52ت م0084

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