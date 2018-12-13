شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الحرس الوطني يعقد مؤتمراً صحفياً يستعرض خلاله الاستعدادات لانطلاق الجنادرية 33 والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:25 مساءً, 13 ديسمبر 2018 م
المناطق - واس
يعقد صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الأحد القادم, مؤتمراً صحفياً في مقر المركز الاعلامي بوكالة الانباء السعودية بالرياض يستعرض من خلاله الاستعدادات لانطلاق المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته (33) .
كما سيلقي سموه الضوء على مشاركة دولة ضيف الشرف للمهرجان لهذا العام ، وبرامج النشاط الثقافي للمهرجان ومحاوره ، إضافة إلى النشاطات التراثية التي تحتضنها القرية التراثية بالجنادرية التي ستكون ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته (33) .
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية | وزير الحرس الوطني يعقد مؤتمراً صحفياً يستعرض خلاله الاستعدادات لانطلاق الجنادرية 33 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المناطق الإلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المناطق الإلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .