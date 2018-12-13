شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الإغاثة يفوز بجائزة بن راشد للعلوم الطبية والان نبدء بالتفاصيل

كرّم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي جائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية، أمس، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمناسبة فوزه بالجائزة في دورتها العاشرة 2017-2018م، وذلك في حفل كبير أقيم بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس أمناء جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية عبدالرحمن بن محمد العويس، وعدد من المسؤولين بالقطاعات الصحية والطبية.

وسلّم سموه ممثلي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المتحدث الرسمي للمركز الدكتور سامر بن عبدالله الجطيلي ومدير الإعلام والعلاقات العامة شلهوب بن عبدالله الشلهوب جائزة شخصية العام الاعتبارية في " عام زايد" تقديرًا لدور المركز المميز في العمل الإنساني والإغاثي في شتى أنحاء العالم.

وجاء في حيثيات قرار لجنة تحكيم جائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية القاضي بمنح المركز الجائزة أن مركز الملك سلمان للإغاثة الذي أنشئ عام 2015 م بتوجيه ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يعتمد في أعماله على ثوابت تنطلق من أهداف إنسانية سامية ترتكز على تقديم المساعدات للمحتاجين و إغاثة المنكوبين في أي مكان من العالم بآلية رصد دقيقة وطرق نقل متطورة وسريعة تتم من خلال الاستعانة بمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الربحية الدولية والمحلية في الدول المستفيدة ذات الثقة العالية.

وأشارت اللجنة إلى أنه روعي في المشاريع والبرامج التي يقدمها المركز أن تكون متنوعة حسب مستحقيها وظروفهم التي يعيشون فيها أو تعرضوا لها وتشمل المساعدات التي يقدمها جميع قطاعات العمل الإغاثي والإنساني كالأمن الإغاثي وإدارة المخيمات والإيواء والتعافي المبكر والحماية والتعليم والمياه والإصلاح البيئي والتغذية والصحة ودعم العمليات الإنسانية والخدمات اللوجستية والاتصالات في الطوارئ .

وأوضحت لجنة التحكيم أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدم الكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية والطبية لأكثر من 41 دولة حول العالم وذلك بمشاركة الشركاء الدوليين والإقليمين والمحليين في الدول المستفيدة فضلاً عن تنفيذه العديد من البرامج والمبادرات الإنسانية لإيصال المساعدات الإغاثية لملايين المستفيدين في جميع أنحاء العالم .