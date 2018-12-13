شكرا لقرائتكم تعنت الحوثيين يُفشل الاتفاق بشأن مطار صنعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نقلت قناة العربية عن مصادرها القول إن تعنت الحوثيين أدى إلى فشل الاتفاق بشأن مطار صنعاء وذلك ضمن المشاورات التي تجري الآن في السويد.

وعلى مدى الأيام الماضية عُقدت أكثر من جولة بين ممثلي الحكومة الشرعية وممثلي الانقلابيين برعاية أممية.

وفي وقت سابق اليوم أكدت وزيرة الخارجية السويدية أن المباحثات اليمنية بين وفد الشرعية وممثلي ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران جرت في أجواء إيجابية، لافتةً إلى أن نتائج المحادثات اليمنية ستقدم أمام مجلس الأمن يوم غد الجمعة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قد وصل اليوم إلى مقر مشاورات السلام اليمنية في السويد.

من جانبها، قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة للصحافيين إن طرفي الصراع اليمني، المتحاورين في ستوكهولم، وإن بشكل غير مباشر، تسلما 4 مسودات اتفاق، ومن المتوقع أن يقدما الرد بحلول مساء الخميس.

وتركز المسودات، بحسب المتحدثة، على إطار عمل سياسي، وإعادة فتح مطار صنعاء ووضع مدينة الحديدة الساحلية، إلى جانب الوضع الاقتصادي في البلاد.

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