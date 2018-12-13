شكرا لقرائتكم المملكة تتولى مهام أكبر استثمار في تاريخ #باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كشف مسؤول باكستاني رفيع المستوى، أن المملكة ستكون صاحبة الفضل في أكبر استثمار بتاريخ بلاده على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تلك الاستثمارات قريبًا.

وقال وزير المالية الباكستاني أسد عمر خلال حوار له في إسلام أباد، إنه سيتم الإعلان عن الحزمة الاستثمارية قريبًا، وذلك وفقًا لتقارير “دون نيوز”.

وأشار إلى أن تلك الحزمة ستكون الأكبر في تاريخ باكستان على الإطلاق، مؤكدًا أنه سيتم الموافقة بشكل رسمي على المشروعات الاستثمارية خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح أن هناك حرصاً بالغاً من جانب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للبدء في المشروعات، مؤكدًا أن ولي العهد يبعث برسائل استعجال للانطلاق في المشروع.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس الأربعاء، فخامة الرئيس الدكتور عارف الرحمن علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية.

ورحب خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – بالرئيس الباكستاني في المملكة، فيما أبدى فخامته سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.

وتأتي تلك المشروعات والاستثمارات استكمالًا للعلاقات الوثيقة التي تجمع بين المملكة وباكستان منذ زمن طويل، والتي حاول رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان توثيقها بشكل أكبر من خلال زيارتها الأخيرة للسعودية.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.