شكرا لقرائتكم #ترامب يبعث برسالة واضحة من وراء تصريحاته عن المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكدت مجلة نيوز وييك الأميركية، أن الرئيس دونالد ترامب بعث برسالة واضحة إلى العديد من منتقدي علاقة الولايات المتحدة الوثيقة مع المملكة، وذلك خلال حواره مع وكالة أنباء رويترز الدولية.

وقال ترامب خلال حواره مع الوكالة الدولية، عند سؤاله عن العلاقات الوثيقة التي تجمعه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان: “بالطبع علاقتي به وثيقة”.

وأشارت المجلة الأميركية إلى أن تصريحات ترامب كشفت عن العلاقات الوثيقة التي تجمع إدارته بالمملكة، والتي لم تنساق وراء التقارير التي حاولت إحداث قطيعة في العلاقات التاريخية بين واشنطن والرياض، على خلفية قضية وفاة الصحفي جمال خاشقجي داخل مقر القنصلية السعودية في إسطنبول.

وفي حديث إلى “رويترز”، وصف ترامب الأمير محمد بن سلمان بالزعيم المتمكّن من سلطته، والسعودية بالحليف الجيد للغاية.

وجاء حديث الرئيس الأميركي ردًا على دعوات أطلقها عدد محدود من النواب ضد السعودية وولي العهد، ولم تجد تفاعلًا داخل البرلمان ومجلس الشيوخ.

الرئيس الأميركي كان قد أكد الشهر الماضي أنه اتصل برئيس وكالة الاستخبارات المركزية وكبير الدبلوماسيين في سلاح الجو الأميركي لمناقشة بعض التقارير التي تتعلق بقضية خاشقجي.

وفي أعقاب التشاورات، جاء إعلان الخارجية الأميركية الشهر الماضي، والذي استبعد أي صلة لولي العهد بحادث وفاة خاشقجي منذ ما يزيد عن شهرين.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.