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شكرا لقرائتكم مذكرة تفاهم لتوظيف 40 ألف سعودي وسعودية في القطاع الصحي الخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ومجلس الغرف السعودية، اليوم الخميس مذكرة تفاهم، لتوظيف 40 ألف سعودي وسعودية في أكثر من 10 تخصصات صحية في القطاع الصحي الخاص.
ويأتي هذا ضمن رؤية المملكة 2030 لتوطين القطاعات الهامة في المملكة، وتوفير فرص عمل للسعوديين والسعوديات.
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