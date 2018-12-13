شكرا لقرائتكم مذكرة تفاهم لتوظيف 40 ألف سعودي وسعودية في القطاع الصحي الخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ومجلس الغرف السعودية، اليوم الخميس مذكرة تفاهم، لتوظيف 40 ألف سعودي وسعودية في أكثر من 10 تخصصات صحية في القطاع الصحي الخاص.

ويأتي هذا ضمن رؤية المملكة 2030 لتوطين القطاعات الهامة في المملكة، وتوفير فرص عمل للسعوديين والسعوديات.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.