الان تتابع إحالة وكيلة وزارة التعليم للتقاعد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبدالله العازمي:
أصدرت وزارة التعليم، اليوم، قرار، بإحالة الاستاذة هيا بنت عبدالعزيز العواد، وكيل الوزارة للتعليم الموازي، للتقاعد نظاما اعتبارا من 1/7/1440.
جاء ذلك في قرار لوكيل الوزارة للموارد البشرية، حصلت “الخليج 365 “على نسخة منه.
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