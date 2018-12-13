الان تتابع إحالة وكيلة وزارة التعليم للتقاعد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبدالله العازمي:

أصدرت وزارة التعليم، اليوم، قرار، بإحالة الاستاذة هيا بنت عبدالعزيز العواد، وكيل الوزارة للتعليم الموازي، للتقاعد نظاما اعتبارا من 1/7/1440.

جاء ذلك في قرار لوكيل الوزارة للموارد البشرية، حصلت “الخليج 365 “على نسخة منه.