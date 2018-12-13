شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المعرض الدولي الأول للطيران مارس المقبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

أعلن نادي الطيران السعودي عن إطلاق المعرض الأول للطيران الدولي السعودي منتصف مارس 2019م بشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للطيران المدني .

وأوضح نادي الطيران السعودي في بيان صحفي أن المعرض هو الأول من نوعه في مجال الطيران في المملكة، مثمنا دعم الهيئة واستشعارها أهميته في دعم صناعة الطيران المدني , مؤكداً أن الهيئة العامة للطيران المدني ستلعب دورا رئيسيا وهاما في المعرض السعودي الدولي للطيران كشريك استراتيجي.

وقد شُكلت لجنة إشرافيه لاستقبال أكثر من 100 طائرة من الخارج بهدف عرضها ولتطبيق القواعد والأنظمة والإجراءات ذات الصلة لضمان سلامة وأمن النقل الجوي أثناء العرض الجوي , وسيستقبل المعرض العارضين والوفود من جميع أنحاء العالم، وسيتم تخصيص مطار الثمامة للمعرض.

وتتنوع المشاركات في المعرض السعودي الدولي للطيران حيث تضم مزيجاً من شركات الطيران التجارية وشركات الفضاء وذلك على مساحة 100.000 متر مربع تستوعب أكثر من 100 طائرة تتراوح في حجمها من الطائرات ذات المحرك الواحد والطائرات التنفيذية إلى الطائرات التجارية الكبيرة.

وسيقدم المعرض أجنحة بالقرب من المدرج لتمكين المصنعين من تقديم مجموعتهم الكاملة من الطائرات وتسهيل الرحلات التجريبية، بالإضافة إلى ذلك، ستستضيف ثلاثة قاعات تعرض أكثر من 500 جناح محلي ودولي حيث سيعرض بها مجموعة كاملة من خدمات ومنتجات الطيران.

وسيكون المعرض السعودي الدولي للطيران واحداً من أهم فعاليات الطيران بالمملكة حيث تعد المملكة العربية السعودية واحدة من الدول الرائدة في المنطقة في صناعة الطيران المدني ولديها أكبر سوق لقطع غيار الطائرات في الشرق الأوسط.