شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحرس الوطني يعقد مؤتمراً صحفياً يستعرض خلاله الاستعدادات لانطلاق الجنادرية 33 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) يعقد وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة (الأحد) القادم, مؤتمراً صحفياً في مقر المركز الاعلامي بوكالة الانباء يعقد وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة (الأحد) القادم, مؤتمراً صحفياً في مقر المركز الاعلامي بوكالة الانباء السعودية بالرياض يستعرض من خلاله الاستعدادات لانطلاق المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته (33) . كما سيلقي سموه الضوء على مشاركة دولة ضيف الشرف للمهرجان لهذا العام ، وبرامج النشاط الثقافي للمهرجان ومحاوره ، إضافة إلى النشاطات التراثية التي تحتضنها القرية التراثية بالجنادرية التي ستكون ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته (33) .



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