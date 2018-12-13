شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يوزع 2,549 حقيبة مدرسية و 1,450 أطقم شتوية على الطلاب والطالبات السوريين في محافظة عكار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عكار)

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 2,549 حقيبة مدرسية و 1,450 أطقم شتوية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.

وشمل التوزيع مدرسة «قبة شمرا الرسمية المختلطة»، ومدرسة «العمارة الرسمية المختلطة»، ومدرسة «جديدة الجومة الرسمية المختلطة»، ومدرسة «كفرتون المختلطة الرسمية»، و ثانوية «كفرتون الرسمية - فرع قنية»، و مدرسة «العماير الرسمية»، ومدرسة «العوادة الابتدائية الرسمية»، ومدرسة «المنية بلاط الرسمية للبنات»، في محافظة عكار.

وتأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في جميع دول اللجوء.