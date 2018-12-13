شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يدشن دورة جديدة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (مأرب)

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأربعاء) في محافظة مأرب الدورة الثالثة من المرحلتين السابعة والثامنة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية في اليمن.

وسيخضع 26 طفلاً مجندًا من عدة محافظات يمنية لبرنامج تأهيلي نفسي اجتماعي لإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية بعد إنقاذهم من التجنيد القسري الذي فرضته عليهم الميليشيات الحوثية.

يذكر أن المركز عمل على إعادة تأهيل 241 طفلاً مجندًا في المراحل السابقة ضمن خطته التي تستهدف إعادة تأهيل 2000 طفل يمني مجند.