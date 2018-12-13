شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يشكر أمير المدينة على دعمه لمنظومة التعليم وإطلاق مشروعاتها التطويرية في المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (المدينة المنورة)

أعرب وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن شكره لأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ، على دعمه ورعايته للمنظومة التعليمية بالمنطقة، وحرصه الدائم على متابعة مستجدات التعليم التي تخدم الطلاب في شتى المجالات, في ظل الرعاية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وولي عهده، للقطاع التعليمي في مختلف المجالات, تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني في مختلف الأنشطة.

جاء ذلك في تصريح للدكتور أحمد العيسى إثر زيارة أمير منطقة المدينة المنورة لمقر مدارس العلوم الشرعية الجديد، الذي تم تشييده بالشراكة مع وزارة التعليم، وتدشينه 24 مشروعاً تعليمياً، بقيمة ما يقارب 300 مليون ريال، ومشروع المدارس الذكية وعدد من المبادرات التعليمية .

ونوه بإطلاق سلسلة من المشاريع التعليمية والمرافق المرتبطة بها، بما في ذلك التجربة النوعية المتمثلة في الشراكة بين الوزارة والقطاع الوقفي بحيث يتولى الوقف إدارة المجمع التعليمي تحت إشراف التعليم الأهلي، تفعيلاً لاتفاقية تعاون وشراكة مع وقف مدارس العلوم الشرعية، وانطلاقاً من حرص وزارة التعليم على مدّ جسور التعاون مع القطاع الخاص, والاستمرار في تطوير الأداء التعليمي في مدارسنا.

وأوضح وزير التعليم أن الاتفاقية التي تدعم اتجاه الوزارة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، ستسهم في إثراء الجانب المعرفي والمهاري لدى الطلاب وتحقيق أهداف السياسة التعليمية للمملكة من خلال إضافة خبرات تعليمية ذات كفاءة عالية وقادرة على قيادة التعليم نحو المستقبل الذي تتطلع إليه القيادة, مشيراً إلى أن الوقف يقوم بتشغيل مشروع مدرسي لثلاث مراحل دراسية في المدينة المنورة.

وأثنى الدكتور العيسى على ما يقدمه منسوبو الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة, وملاك مدرسة وأوقاف العلوم الشرعية بالمدينة المنورة من عمل لإثراء الجانب المعرفي, والمشاركة في مختلف الأنشطة العلمية والتعليمية في المنطقة, مبيناً أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج, بالشراكة مع القطاع الخاص التي تسهم في مسيرة التنمية والعطاء.