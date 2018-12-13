السعودية | الليلة.. حفلة لإنريكيه إغليسياس وجيسون ديرولو في الرياض

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شكرا لقرائتكم الليلة.. حفلة لإنريكيه إغليسياس وجيسون ديرولو في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - يحيي مساء اليوم الخميس المغني الإسباني العالمي إنريكيه إغليسياس والفنان الأميركي جيسون ديرولو، حفلاً غنائياً في الرياض يتزامن مع فعاليات سباق "السعودية للفورمولا - الدرعية 2018" العالمي الذي تعيش أحداثه العاصمة السعودية هذه الأيام.
وتبع هذه الحفلة مساء الجمعة حفلة أخرى للفرقة الأميركية "بلاك آيد بيز" والنجم العربي عمرو دياب.
ومواكبةً للحدث الضخم، سيشهد يوم 15 ديسمبر/كانون الأول انعقاد السباق الرياضي النهائي، يليه حفل موسيقي عالمي يحييه منسّق الموسيقى وأحد المنتجين الأكثر شهرة في العالم ديفيد غيتا، والفرقة الغنائية الأميركية "وان ريبابليك" التي حققت نجاحاً عبر عدد كبير من الأغنيات الشهيرة.
واحتفت عدد من المواقع الشهيرة المهتمة بالغناء بهذه الحفلات، وواكبت وصول هؤلاء النجوم إلى السعودية لأول مرة، وبثت صوراً لهم في المملكة.
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