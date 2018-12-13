السعودية | الملك سلمان يطلع على مخطط أعمال مشروع البحر الأحمر

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يطلع على مخطط أعمال مشروع البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، في قصر اليمامة في الرياض، وبحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، فريق عمل مشروع البحر الأحمر بقيادة جون باغانو الرئيس التنفيذي لـ"شركة البحر الأحمر للتطوير".

وقدَّم خلال الاستقبال عرضاً مرئياً عن المخطط العام للمشروع، وأهدافه الاقتصادية والتنموية، ليصبح وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة.

وتشهد المرحلة الأولى التي سينتهي العمل بها عام 2022، إنشاء نحو 3 آلاف غرفة فندقية مع مرافقها، ومطار مخصص للوجهة، مع مراسٍ لليخوت، بالإضافة إلى مرافق سكنية وترفيهية.

ومع الانتهاء من كافة مراحل المشروع، سيتم تطوير 22 جزيرة من أصل أكثر من 90 جزيرة، واسْتِحْدَاث أكثر من 70 ألف فرصة عمل، كما سيقوم بدور مهم في دفع عجلة التَّنوع الاقتصادي بالمملكة من خلال جذب نحو مليون سائح سنوياً، والمساهمة بإضافة 22 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي للمملكة.