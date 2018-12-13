مشروع «سعودي - إماراتي» لإنشاء عملة نقدية مشفرة

دبي - بواسطة محمد فارس محمد العبدالله (الدمام) (تصوير: سامي الغامدي)

كشف نائب الرئيس للإستراتيجية والتميز -المدفوعات السعودية - بمؤسسة النقد العربي السعودي محسن بن علي الزهراني، أن «ساما» تعمل مع المصرف المركزي الإماراتي بإنشاء عملة مشفرة مغطاة بالنقد في البنك المركزي وستستخدم بين البنوك السعودية والإماراتية كمدفوعات في البنوك على عدد محدد من البنوك، متوقعاً الانتهاء من أجزاء كبيرة من المشروع في منتصف عام 2019، لافتاً إلى أن المؤسسة ستقوم بدراسة مدى ملاءمة استمراريتها والتوسع فيها بين البنوك أم لا.

وقال خلال اللقاء الأول للبلوكتشين وتطبيقاتها المستقبلية الذي نظمه مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية «سايتك» التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن تطبيق العملات المشفرة لا يعد التطبيق الوحيد، إذ يوجد هنالك تطبيقات أخرى يمكن استخدام البلوكتشين في حالات مختلفة حتى دون استخدام العملات المشفرة، كاشفا النقاب عن قيام «ساما» بدراسة تطبيق البلوكتشين إذ تعمل على مشروع باستخدام هذه التقنية وليس عبر استخدام عملة مشفرة تجارية بل إنشاء عملة مشفرة من المؤسسة نفسها واستخدام تقنية البلوكتشين للمدفوعات واستخدام العملة المشفرة التي تم إصدارها من البنك المركزي نفسه.

وأضاف، أن «ساما» أطلقت مشروعاً تجريبياً بداية عام 2018 مع شركة ريبل الأمريكية (تمتلك تقنية بلوكتشين للمدفوعات الخارجية) لافتاً إلى أن إطلاق هذه التقنية مع عدد من البنوك المحلية قريباً للمدفوعات الخارجية مع دول مختلفة، مؤكداً أن تقنية البلوكتشين ستساعد البنوك في التحويلات الخارجية لأنها أكثر أمان وسرعة.

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وقال مستشار تقنية البلوكتشين بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور هشام صالح بن عباس، إن تقنية البلوكتشين أحد أبرز 5 تقنيات، وبين أن تقنية البلوكتشين جاذبة لكثير من القطاعات سواء حكومية أو أهلية وقد بدأت بالفعل كثير من الشركات حول العالم بتفعيل الخطوات الأولى نحو التحول الرقمي في مجال البلوكتشين، متوقعاً وصول حجم الاستثمار في هذه التقنية إلى 11.

7 مليار دولار بحلول عام 2021، لافتا إلى أن أبرز تحديات البلوكتشين كونها تقنية ناشئة على مستوى العالم ولا يوجد لها أطر تنظيمية متفق عليها عالميا حتى الآن.

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مقدم من سكاينيوز

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وشددت الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة فاطمة باعثمان، على أهمية تطبيق البلوكتشين في التجارة الإلكترونية بالمملكة وتأثيره على الاقتصاد، مضيفةً أن الكثير من الجهات الحكومية والمؤسسات بدأت في تطبيق البلوكتشين كتقنية في تطبيقات عديدة، ومن هذه الحكومات حكومة دبي إذ تم تطبيقها في قطاع النقل والقطاع البحري في عمليات النقل، مطالبة بإنشاء إستراتيجيات متكاملة وبهيكلة شاملة للتعامل مع هذه التكنولوجيا على مستوى إستراتيجي.