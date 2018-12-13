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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يدشن منصتي "أبشر حكومة" و"أبشر أفراد" والان نبدء بالتفاصيل
دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، بمكتبه في ديوان الوزارة، منصة "أبشر حكومة" التي تستهدف تحويل خدمات وزارة الداخلية للجهات الحكومية إلى خدمات الكترونية.
واستمع سموه لشرح عن منصة أبشر حكومة التي شملت في نسختها الأولى 93 خدمة جديدة، وبذلك تكون منصة "أبشر" قد استكملت خدمة جميع عملاء الوزارة (أفراد، أعمال، حكومة).
كما دشن سمو وزير الداخلية الواجهة الجديدة لمنصة "أبشر أفراد" وحزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي أضيفت لها وبلغت 22 خدمة إلكترونية مقدمة من المديرية العامة للجوازات والأحوال المدنية والإدارة العامة للسجون، والأمن العام متمثل في (الإدارة العامة للمرور، وإدارة الأسلحة والمتفجرات).
وقد اطلع سموه على تقارير عن أداء منصة "أبشر أفراد" ومنصة "أبشر أعمال" وما حققته من تحول كبير في خدمات وزارة الداخلية حيث تجاوز عدد المشتركين فيهما أكثر من 11 مليون فرد، وأكثر من 360 ألف منشأة، وتجاوز عدد مستخدمي تطبيق أبشر 5 ملايين شخص.
وعقب التدشين تسلم سمو الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف التقرير الختامي لمشاركة وزارة الداخلية في معرض جيتكس التقني الدولي لعام 2018م.
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