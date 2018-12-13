شكرا لقرائتكم رسالة من #عائض_القرني يختمها متعجبًا: لماذا الحزن؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد الداعية الدكتور عائض القرني أن القضاء مفروغ منه، والأقلام جفّت، والصحف طويت، والأجر حاصل، والذنب مغفور، والرحمة واسعة، والباب مفتوح، والعفو ممنوح، وعطاؤه يغدو ويروح، والتوبة مقبولة، وحلمه كبير سبحانه.

متسائلًا: لماذا الحزن؟

وتابع القرني متعجبًا: “كيف يحزن من عنده رب يقدر، ويغفر، ويستر، ويرزق، ويرى، ويسمع، وبيده مقاليد الأمور؟.. لا تحزن”.

وقال: “الناجحون والمُبدعون في العالم لم تكن لهم ظروف خاصة، فهم عاشوا كما يعيش الناس، عاشوا الحياة بأحزانها، وآلامها، وهزائمها، وخسائرها، لكن كان عندهم أمل، وفأل حسن، وصبر، وقوة نفس، فأبدعوا وجلسوا على النجوم، ثق بالله، وتوكّل عليه، وتغلّب على ظروفك بالهمّة والإيجابية”.

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