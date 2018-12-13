شكرا لقرائتكم #موبايلي الراعي التقني لمعرض عالم التجارة الإلكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - شاركت “موبايلي” كراعي اتصالات تقني في معرض عالم التجارة الإلكترونية، والذي نظم خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري في الرياض، حيث تم تكريم الشركة على هامش فعاليات المؤتمر.

واستهدف المعرض الجهات الحكومية، والقطاع اللوجيستي، ومصممي التطبيقات الإلكترونية، وشركات الاتصالات والتقنية، والمتاجر الإلكترونية، والمهتمين بالتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي، ومبادرات قطاع الاتصالات، وكافة القطاعات الحكومية والخاصة التي تسهم في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وأشارت تهاني الفوزان مدير تنفيذي للقنوات الرقمية بشركة موبايلي خلال مشاركتها في جلسة عمل عقدت تحت عنوان “الأعمال الإلكترونية المعاونة للتقنية وأدوات الاتصالات” إلى أن موبايلي بدأت بتقديم الخدمات المتاحة في الفروع عبر متجرها الإلكتروني بأسلوب سهل ومتميز وموثوق. وأوضحت الفوزان أن هذه الخدمات ذات قيمة مضافة للمجتمع، وذلك لسيرها في اتجاهين متوازيين، الأول يتمثل في تقديم أحدث تكنولوجيا البيانات والإنترنت وأجهزتها، والثاني هو العمل على تيسير وتسهيل الوصول لهذه التكنولوجيا من خلال المتجر الإلكتروني وأجهزة الخدمة الذاتية.

وأضافت الفوزان أن استثمار موبايلي لم يقتصر فقط على طرح الخدمة وتطوير التقنية، بل شمل الاستثمار في رأس المال البشري عبر خلق وظائف جديدة وتطوير كفاءات وطنية من الجنسين لشغل هذه الوظائف بمختلف المناصب في قسم البيع الرقمي.

وتعمل موبايلي على رعاية ودعم العديد من الفعاليات التي تساهم بشكل مباشر في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب والشابات بما يسهم في دفع عجلة التنمية.

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