شكرا لقرائتكم بعد زيارته لـ #معرض_الحرمين بالقصيم.. وافد فلبيني يشهر إسلامه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - انطلاقًا من الدور الدعوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استقبل معرض الحرمين في القصيم وفدًا من المكتب التعاوني وتوعية الجاليات بالقصيم.

وكان في استقبالهم مدير معرض عمارة الحرمين الشريفين المهندس ماهر الزهراني، حيث شهدت الزيارة إشهار وافد فلبيني إسلامه خلال الزيارة وذلك بعد تأثره بما رآه في المعرض من تاريخ الحرمين وحسن الوفادة بين المسلمين وقد تم تلقينه الشهادة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن توجيهات أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل آل سعود بالاهتمام بالمكاتب الدعوية وتوعية الجاليات بالدين الإسلامي.

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