شكرا لقرائتكم صور.. #حي_النهضة يتحول إلى مقلب نفايات وسط تجاهل أمانة عسير! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - طالب عدد من سكان حي النهضة بمدينة سلطان بمنطقة عسير، أمين عسير بالتدخل عاجلًا لحل معاناتهم التي لم يتم التجاوب معها، وذلك بوضع قوانين صارمة لمنع رمي مخلفات البناء والعمران في الحي.

وقال سكان في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” إن إلقاء مخلفات البناء من قبل المقاولين أمام المنازل وفي الطريق والشارع ظاهرة غير حضارية، مطالبين أمانة عسير بالتدخل السريع لمنع هذه المعدات التي تقوم برمي تلك المخلفات.

وأكد عبدالله عسيري أحد سكان الحي، أن هناك تجاوزات من قِبل بعض المؤسسات في رمي المخلفات حيث يحتاج ذلك تضافر الجهود ومتابعة وخاصة من قبل بلدية مدينة سلطان والتي طالبوها كثيرًا كمواطنين بمنع مثل هذه التجاوزات.

ولفت إلى أن الموقع الذي تُرمى فيه المخلفات يعد من أهم المواقع الاستراتيجية والمطلة على مطار أبها وعلى طريق الملك فهد، مضيفًا: “نلاحظ أن البعض بعد نهاية البناء يقوم بنقل مخلفات البناء ورميها في أوقات بعيدًا عن الرقابة حتى لا ينكشف أمره”.

أما ظافر الأحمري، فأوضح أن مخلفات البناء تعتبر مواد تشكل خطرًا على صحة الإنسان كما أنها قابلة للاشتعال خاصة وأنها تحتوي على أخشاب وبلاستيك وفلين بالإضافة إلى البلاط والبلك وقد تحدث حرائق، ناهيك عن الغبار الذي يؤثر على صحة المجاورين الذين يعانون من مرض الربو.

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