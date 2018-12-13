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انت الان تتابع وزير الداخلية يدشن منصة "أبشر حكومة" في معرض "جيتكس" التقني الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
دشن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، بمكتبه في ديوان الوزارة، منصة "أبشر حكومة" التي تستهدف تحويل خدمات وزارة الداخلية للجهات الحكومية إلى خدمات إلكترونية.
واستمع لشرح عن منصة أبشر حكومة التي شملت في نسختها الأولى 93 خدمة جديدة، حيث استكملت منصة "أبشر" خدمة جميع عملاء الوزارة "أفراد، أعمال، حكومة".
كما دشن وزير الداخلية الواجهة الجديدة لمنصة "أبشر أفراد" وحزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي أضيفت لها، وبلغت 22 خدمة إلكترونية مقدمة من المديرية العامة للجوازات والأحوال المدنية والإدارة العامة للسجون، والأمن العام متمثل في "الإدارة العامة للمرور، وإدارة الأسلحة والمتفجرات".
واطلع على تقارير عن أداء منصة "أبشر أفراد" ومنصة "أبشر أعمال" وما حققته من تحول كبير في خدمات وزارة الداخلية، حيث تجاوز عدد المشتركين فيهما أكثر من 11 مليون فرد، وأكثر من 360 ألف منشأة، وتجاوز عدد مستخدمي تطبيق أبشر 5 ملايين شخص.
وعقب التدشين، تسلم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف التقرير الختامي لمشاركة وزارة الداخلية في معرض "جيتكس" التقني الدولي لعام 2018م.
وحضر التدشين الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، مساعد رئيس أمن الدولة عبدالله بن عبدالكريم العيسى، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.
وزير الداخلية يدشن منصة "أبشر حكومة" في معرض "جيتكس" التقني الدوليوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-13
دشن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، بمكتبه في ديوان الوزارة، منصة "أبشر حكومة" التي تستهدف تحويل خدمات وزارة الداخلية للجهات الحكومية إلى خدمات إلكترونية.
واستمع لشرح عن منصة أبشر حكومة التي شملت في نسختها الأولى 93 خدمة جديدة، حيث استكملت منصة "أبشر" خدمة جميع عملاء الوزارة "أفراد، أعمال، حكومة".
كما دشن وزير الداخلية الواجهة الجديدة لمنصة "أبشر أفراد" وحزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي أضيفت لها، وبلغت 22 خدمة إلكترونية مقدمة من المديرية العامة للجوازات والأحوال المدنية والإدارة العامة للسجون، والأمن العام متمثل في "الإدارة العامة للمرور، وإدارة الأسلحة والمتفجرات".
واطلع على تقارير عن أداء منصة "أبشر أفراد" ومنصة "أبشر أعمال" وما حققته من تحول كبير في خدمات وزارة الداخلية، حيث تجاوز عدد المشتركين فيهما أكثر من 11 مليون فرد، وأكثر من 360 ألف منشأة، وتجاوز عدد مستخدمي تطبيق أبشر 5 ملايين شخص.
وعقب التدشين، تسلم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف التقرير الختامي لمشاركة وزارة الداخلية في معرض "جيتكس" التقني الدولي لعام 2018م.
وحضر التدشين الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، مساعد رئيس أمن الدولة عبدالله بن عبدالكريم العيسى، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.
13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440
12:28 PM
والواجهة الجديدة لـ"أبشر أفراد".. ويتسلم التقرير الختامي لمشاركة الوزارة
دشن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، بمكتبه في ديوان الوزارة، منصة "أبشر حكومة" التي تستهدف تحويل خدمات وزارة الداخلية للجهات الحكومية إلى خدمات إلكترونية.
واستمع لشرح عن منصة أبشر حكومة التي شملت في نسختها الأولى 93 خدمة جديدة، حيث استكملت منصة "أبشر" خدمة جميع عملاء الوزارة "أفراد، أعمال، حكومة".
كما دشن وزير الداخلية الواجهة الجديدة لمنصة "أبشر أفراد" وحزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي أضيفت لها، وبلغت 22 خدمة إلكترونية مقدمة من المديرية العامة للجوازات والأحوال المدنية والإدارة العامة للسجون، والأمن العام متمثل في "الإدارة العامة للمرور، وإدارة الأسلحة والمتفجرات".
واطلع على تقارير عن أداء منصة "أبشر أفراد" ومنصة "أبشر أعمال" وما حققته من تحول كبير في خدمات وزارة الداخلية، حيث تجاوز عدد المشتركين فيهما أكثر من 11 مليون فرد، وأكثر من 360 ألف منشأة، وتجاوز عدد مستخدمي تطبيق أبشر 5 ملايين شخص.
وعقب التدشين، تسلم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف التقرير الختامي لمشاركة وزارة الداخلية في معرض "جيتكس" التقني الدولي لعام 2018م.
وحضر التدشين الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، مساعد رئيس أمن الدولة عبدالله بن عبدالكريم العيسى، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.
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المصدر : الخليج 365
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