مؤشرات انحسار التوترات الأمريكية الصينية ترفع أسعار النفط

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ارتفعت أسعار النفط اليوم؛ بدعم من انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية، ومؤشرات على انحسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وبحلول الساعة 07:33 بتوقيت جرينتش بلغت العقود الآجلة لخام برنت 60.36 دولاراً للبرميل، بارتفاع 21 سنتاً، أو ما يعادل 0.4% مقارنة مع الإغلاق السابق.
وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51.25 دولاراً للبرميل بزيادة عشرة سنتات أو ما يعادل 0.2%.
مؤشرات انحسار التوترات الأمريكية الصينية ترفع أسعار النفطصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-13
ارتفعت أسعار النفط اليوم؛ بدعم من انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية، ومؤشرات على انحسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وبحلول الساعة 07:33 بتوقيت جرينتش بلغت العقود الآجلة لخام برنت 60.36 دولاراً للبرميل، بارتفاع 21 سنتاً، أو ما يعادل 0.4% مقارنة مع الإغلاق السابق.
وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51.25 دولاراً للبرميل بزيادة عشرة سنتات أو ما يعادل 0.2%.
13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440
12:17 PM
فيما بلغت العقود الآجلة لخام برنت 60.36 دولاراً للبرميل
ارتفعت أسعار النفط اليوم؛ بدعم من انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية، ومؤشرات على انحسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وبحلول الساعة 07:33 بتوقيت جرينتش بلغت العقود الآجلة لخام برنت 60.36 دولاراً للبرميل، بارتفاع 21 سنتاً، أو ما يعادل 0.4% مقارنة مع الإغلاق السابق.
وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51.25 دولاراً للبرميل بزيادة عشرة سنتات أو ما يعادل 0.2%.
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المصدر : الخليج 365
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