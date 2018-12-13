مؤشرات انحسار التوترات الأمريكية الصينية ترفع أسعار النفط

محمد بن مسعود - الدمام - فيما بلغت العقود الآجلة لخام برنت 60.36 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم؛ بدعم من انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية، ومؤشرات على انحسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 07:33 بتوقيت جرينتش بلغت العقود الآجلة لخام برنت 60.36 دولاراً للبرميل، بارتفاع 21 سنتاً، أو ما يعادل 0.4% مقارنة مع الإغلاق السابق.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51.25 دولاراً للبرميل بزيادة عشرة سنتات أو ما يعادل 0.2%.