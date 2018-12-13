ابتداءً من ٧ يناير.. "طيران ناس" يطلق رحلة إضافية مباشرة بين جدة وتبوك

محمد بن مسعود - الدمام - بشكل يومي.. تلبية الطلب المتزايد للسفر إلى المنطقة الشمالية لتصبح رحلتين

‏أعلن "طيران ناس"، الناقل الوطني السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في المملكة، عن إضافة رحلة جديدة يومية مباشرة بين جدة وتبوك؛ وذلك في إطار تلبية الطلب المتزايد للسفر إلى المنطقة الشمالية لتصبح رحلتين يوميتين مباشرة بين جدة وتبوك.

وسيبدأ الناقل الوطني السعودي اعتباراً من يوم الاثنين 7 يناير 2019 بتشغيل الرحلة المباشرة الإضافية ‏اليومية بين مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ومطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز في تبوك.‏

وأوضح "طيران ناس" أن زيادة عدد الرحلات من وإلى ‏تبوك؛ يأتي في إطار الحرص على تعزيز التواجد في كل مناطق ومدن المملكة، وللمساهمة في تنمية حركة السفر إلى مدينة تبوك والمناطق المحيطة المجاورة لها".‏

وأضاف: "تعتبر تبوك من الوجهات التي تشهد طلباً عالياً، وزيادة عدد الرحلات ‏والسعة المقعدية إلى تبوك جاء تلبية للطلب المتزايد عليها".‏

وأكد "طيران ناس" أن ثقة ضيوفنا المسافرين تدفعنا بوتيرة سريعة إلى مواكبة تطلعاتهم من ناحية ‏توفير خيارات أكثر لمسافرينا في الوجهات الداخلية والدولية.