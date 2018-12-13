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انت الان تتابع ابتداءً من ٧ يناير.. "طيران ناس" يطلق رحلة إضافية مباشرة بين جدة وتبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن "طيران ناس"، الناقل الوطني السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في المملكة، عن إضافة رحلة جديدة يومية مباشرة بين جدة وتبوك؛ وذلك في إطار تلبية الطلب المتزايد للسفر إلى المنطقة الشمالية لتصبح رحلتين يوميتين مباشرة بين جدة وتبوك.
وسيبدأ الناقل الوطني السعودي اعتباراً من يوم الاثنين 7 يناير 2019 بتشغيل الرحلة المباشرة الإضافية اليومية بين مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ومطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز في تبوك.
وأوضح "طيران ناس" أن زيادة عدد الرحلات من وإلى تبوك؛ يأتي في إطار الحرص على تعزيز التواجد في كل مناطق ومدن المملكة، وللمساهمة في تنمية حركة السفر إلى مدينة تبوك والمناطق المحيطة المجاورة لها".
وأضاف: "تعتبر تبوك من الوجهات التي تشهد طلباً عالياً، وزيادة عدد الرحلات والسعة المقعدية إلى تبوك جاء تلبية للطلب المتزايد عليها".
وأكد "طيران ناس" أن ثقة ضيوفنا المسافرين تدفعنا بوتيرة سريعة إلى مواكبة تطلعاتهم من ناحية توفير خيارات أكثر لمسافرينا في الوجهات الداخلية والدولية.
ابتداءً من ٧ يناير.. "طيران ناس" يطلق رحلة إضافية مباشرة بين جدة وتبوكصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-13
أعلن "طيران ناس"، الناقل الوطني السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في المملكة، عن إضافة رحلة جديدة يومية مباشرة بين جدة وتبوك؛ وذلك في إطار تلبية الطلب المتزايد للسفر إلى المنطقة الشمالية لتصبح رحلتين يوميتين مباشرة بين جدة وتبوك.
وسيبدأ الناقل الوطني السعودي اعتباراً من يوم الاثنين 7 يناير 2019 بتشغيل الرحلة المباشرة الإضافية اليومية بين مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ومطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز في تبوك.
وأوضح "طيران ناس" أن زيادة عدد الرحلات من وإلى تبوك؛ يأتي في إطار الحرص على تعزيز التواجد في كل مناطق ومدن المملكة، وللمساهمة في تنمية حركة السفر إلى مدينة تبوك والمناطق المحيطة المجاورة لها".
وأضاف: "تعتبر تبوك من الوجهات التي تشهد طلباً عالياً، وزيادة عدد الرحلات والسعة المقعدية إلى تبوك جاء تلبية للطلب المتزايد عليها".
وأكد "طيران ناس" أن ثقة ضيوفنا المسافرين تدفعنا بوتيرة سريعة إلى مواكبة تطلعاتهم من ناحية توفير خيارات أكثر لمسافرينا في الوجهات الداخلية والدولية.
13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440
12:13 PM
بشكل يومي.. تلبية الطلب المتزايد للسفر إلى المنطقة الشمالية لتصبح رحلتين
أعلن "طيران ناس"، الناقل الوطني السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في المملكة، عن إضافة رحلة جديدة يومية مباشرة بين جدة وتبوك؛ وذلك في إطار تلبية الطلب المتزايد للسفر إلى المنطقة الشمالية لتصبح رحلتين يوميتين مباشرة بين جدة وتبوك.
وسيبدأ الناقل الوطني السعودي اعتباراً من يوم الاثنين 7 يناير 2019 بتشغيل الرحلة المباشرة الإضافية اليومية بين مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ومطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز في تبوك.
وأوضح "طيران ناس" أن زيادة عدد الرحلات من وإلى تبوك؛ يأتي في إطار الحرص على تعزيز التواجد في كل مناطق ومدن المملكة، وللمساهمة في تنمية حركة السفر إلى مدينة تبوك والمناطق المحيطة المجاورة لها".
وأضاف: "تعتبر تبوك من الوجهات التي تشهد طلباً عالياً، وزيادة عدد الرحلات والسعة المقعدية إلى تبوك جاء تلبية للطلب المتزايد عليها".
وأكد "طيران ناس" أن ثقة ضيوفنا المسافرين تدفعنا بوتيرة سريعة إلى مواكبة تطلعاتهم من ناحية توفير خيارات أكثر لمسافرينا في الوجهات الداخلية والدولية.
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المصدر : الخليج 365
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