"أرامكو" تحصد جائزة "ولي عهد دبي" للابتكار في إدارة المشاريع

محمد بن مسعود - الدمام - لإنجازها المرحلة الأولى بمشروع توسعة شبكة الغاز بموعد وميزانية أقل

حصدت أرامكو السعودية جائزة ولي عهد دبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للابتكار في إدارة المشاريع؛ لإنجازها المرحلة الأولى من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية قبل الموعد المحدد وبميزانية أقل.

ويمثل هذا المشروع الإنشائي، الذي يعتبر الأكبر من نوعه على مستوى العالم، المرحلة الأولى من شبكة أنابيب عبر المملكة التي تمتد بطول 660 كيلومتراً، لنقل الغاز الطبيعي من حقول الإنتاج على الساحل الشرقي للمملكة إلى ساحلها الغربي. ويتضمن المشروع أيضاً إنشاء محطتين لضغط الغاز الطبيعي.

وتَسَلّم نائب رئيس أرامكو السعودية لإدارة المشاريع، المهندس فهد الهلال، الجائزةَ نيابة عن الشركة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي؛ وذلك خلال احتفالية أقيمت تزامناً مع منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، وحضرها كبار الشخصيات والمسؤولون التنفيذيون في مجال إدارة المشاريع بالقطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم.

وقال الهلال في تصريح له بهذه المناسبة: "تفخر أرامكو السعودية بحصولها على هذه الجائزة التي تأتي تقديراً لنجاحنا في إنجاز المرحلة الأولى من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية الممتدة عبر البلاد. ويعكس هذا الإنجاز التزام الشركة بتوفير الطاقة النظيفة لعملائها في أنحاء المملكة، وتمكينهم من دفع عجلة التنمية الاقتصادية فيها".

وأضاف أن "الإبداع والمرونة والتميز هي السمة المميزة لفرق إدارة المشاريع في أرامكو السعودية على جميع المستويات. وتتمتع أرامكو السعودية بسجل طويل وحافل بالنجاحات في إنجاز مشاريع كبرى معقدة وصعبة نطبق فيها خبرتنا في إدارة المشاريع؛ للتأكد من أن مشاريعنا للنفط الخام والغاز والكيميائيات؛ تحقق الفوائد الاقتصادية المستدامة للمملكة ومتطلباتها المتزايدة للمشاريع والإنشاءات".

وتعد المرحلة الأولى من توسعة شبكة الغاز الرئيسية مشروعاً ضخماً متعدد التخصصات يجري تنفيذه لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في المملكة. وأطلق هذا المشروع تماشياً مع النهج الجديد للمملكة لاستخدام الغاز الطبيعي بدلاً من النفط الخام كوقود في محطات توليد الكهرباء للمحافظة على البيئة وتحقيق مستقبل مستدام.

يشار إلى أن جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع انطلقت في عام 2015م تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتمنح تقديراً لأصحاب أفضل الممارسات في إدارة المشاريع والتميز في تنفيذها على مستوى العالم.