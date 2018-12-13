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احتفى بنك الرياض مؤخراً بمنسوبيه وعائلاتهم في فعاليات "كرنفال يوم العائلة مع بنكي" في المناطق الرئيسية الثلاث (الغربية، والشرقية، والوسطى)، والذي يعد فرصةً لترسيخ قيَم الترابط والتواصل بين موظفيه وتعزيزاً للعلاقات الاجتماعية بينهم.
وتحرص إدارة بنك الرياض على إقامة الفعاليات لمنسوبيها؛ لما تجسده من ترابط لأبناء الأسرة الواحدة من كل موظفي البنك، وتسود فيما بينهم روح العمل الجماعي، والتي تعد إحدى المقومات التي تدفع بمسيرة البنك نحو المزيد من الإنجازات والتقدم في بيئة عمل مثالية تشجع على التطوير والإبداع.
وشملت الفعاليات مجموعة واسعة من الأنشطة والمنافسات المختلفة لأفراد العائلة كمسرح الطفل، والسيرك، ومسرح العروض، ومنطقة التحدي، ومنطقة الألعاب، ومسابقات تعليمية، وفرق الشخصيات الكرتونية، بجانب ألعاب ونشاطات متنوعة للأسرة والطفل.
بثلاث مناطق.. بنك الرياض يحتفي بمنسوبيه في فعاليات "كرنفال يوم العائلة"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-13
احتفى بنك الرياض مؤخراً بمنسوبيه وعائلاتهم في فعاليات "كرنفال يوم العائلة مع بنكي" في المناطق الرئيسية الثلاث (الغربية، والشرقية، والوسطى)، والذي يعد فرصةً لترسيخ قيَم الترابط والتواصل بين موظفيه وتعزيزاً للعلاقات الاجتماعية بينهم.
وتحرص إدارة بنك الرياض على إقامة الفعاليات لمنسوبيها؛ لما تجسده من ترابط لأبناء الأسرة الواحدة من كل موظفي البنك، وتسود فيما بينهم روح العمل الجماعي، والتي تعد إحدى المقومات التي تدفع بمسيرة البنك نحو المزيد من الإنجازات والتقدم في بيئة عمل مثالية تشجع على التطوير والإبداع.
وشملت الفعاليات مجموعة واسعة من الأنشطة والمنافسات المختلفة لأفراد العائلة كمسرح الطفل، والسيرك، ومسرح العروض، ومنطقة التحدي، ومنطقة الألعاب، ومسابقات تعليمية، وفرق الشخصيات الكرتونية، بجانب ألعاب ونشاطات متنوعة للأسرة والطفل.
13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440
12:01 PM
تعد فرصةً لترسيخ قيَم الترابط بين موظفيه وتعزيزاً للعلاقات الاجتماعية بينهم.
احتفى بنك الرياض مؤخراً بمنسوبيه وعائلاتهم في فعاليات "كرنفال يوم العائلة مع بنكي" في المناطق الرئيسية الثلاث (الغربية، والشرقية، والوسطى)، والذي يعد فرصةً لترسيخ قيَم الترابط والتواصل بين موظفيه وتعزيزاً للعلاقات الاجتماعية بينهم.
وتحرص إدارة بنك الرياض على إقامة الفعاليات لمنسوبيها؛ لما تجسده من ترابط لأبناء الأسرة الواحدة من كل موظفي البنك، وتسود فيما بينهم روح العمل الجماعي، والتي تعد إحدى المقومات التي تدفع بمسيرة البنك نحو المزيد من الإنجازات والتقدم في بيئة عمل مثالية تشجع على التطوير والإبداع.
وشملت الفعاليات مجموعة واسعة من الأنشطة والمنافسات المختلفة لأفراد العائلة كمسرح الطفل، والسيرك، ومسرح العروض، ومنطقة التحدي، ومنطقة الألعاب، ومسابقات تعليمية، وفرق الشخصيات الكرتونية، بجانب ألعاب ونشاطات متنوعة للأسرة والطفل.
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المصدر : الخليج 365
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