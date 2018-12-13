"سياحة الشرقية": توطين الوظائف القيادية بالفنادق قريباً

محمد بن مسعود - الدمام - عرضت الأنظمة واللوائح واستمعت لخطط مديري الموارد البشرية

تفعيلاً لقرار توطين الوظائف بالقطاع السياحي عُقد بفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية، أمس، الاجتماع الثاني لمديري الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية.

وأوضح مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية بالإنابة المهندس نادر السياسب أن الاجتماع الذي يهدف إلى توطين الوظائف بالقطاع السياحي حضره ممثل عن صندوق الموارد البشرية (هدف)، وممثل "كفاءات" ومسؤول البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية "تكامل" بالمنطقة الشرقية، ومديري الموارد البشرية لقطاع الفنادق بالمنطقة الشرقية.

وأضاف المهندس "السياسب": الاجتماع بدأ بأهمية توطين الوظائف القيادية بالقطاع السياحي وعرض الأنظمة واللوائح بهذا الشأن، والاستماع لخطط مديري الموارد البشرية لقطاع الفنادق بالمنطقة الشرقية والعقبات التي تواجههم في التنفيذ، ومناقشة الحلول التي تكفل العمل بالقرار، كما تم عرض الخطة التي يعمل عليها مركز "تكامل" والبرامج الأخرى في الوقت الحالي؛ لتوطين رؤساء الأقسام بالفنادق، ومن ثم توطين مديري الفنادق في المستقبل القريب.

وقام مسؤول مركز تكامل بالمنطقة الشرقية متعب الخالدي خلال الاجتماع بمناقشة إتاحة الفرص لطلاب الجامعات بالتدريب على إحدى الوظائف بالقطاع الفندقي، وذلك في سبيل تعرف الطلاب بالوظائف التي يعمل عليها؛ ليكون ضمن الخيارات المتاحة لطلب العمل بعد التخرج.

من جهته، استعرض مسؤول صندوق الموارد البشرية (هدف) عبدالعزيز السماعيل الدعم الذي يقدمه البرنامج للطلاب الجامعين الراغبين بالتدريب والعمل في القطاعات السياحية ضمن برنامج (تمهير)، والذي يتم التقديم عليه عبر البوابة الوطنية بالبرنامج، كما شدد ممثل "كفاءات" وليد الخان خلال الاجتماع على أهمية الاستفادة من شركة "كفاءات" في دعم وخدمة المجتمع بتوفير وظائف من خلال الفنادق للمجتمع المحلي وآلية العمل عليه، ضمن جهود الشركة بدعم المجتمع من خلال شركات القطاع الخاص وتوفير خدمة للشركة ضمن نطاقات مكتب العمل.