هنا "الندوة".. 500 جراحة مجانية يُهديها أطباء السعودية لمرضى الكاميرون

محمد بن مسعود - الدمام - تخصصات منوعة ضمن القافلة الـ17.. و"الجبار": بقدر كبير من التميز والكفاءة

أكد المشرف الطبي للقافلة الجراحية السابعة عشرة التي تقيمها الندوة العالمية للشباب الإسلامي في مدينة ماروا بالكاميرون، الدكتور علاء عبدالجبار، أن القافلة تضم الكثير من التخصصات الجراحية التي يؤمل من خلالها إجراء (500) عملية جراحية مجانية للمرضى الذين يتزايدون كل عام عن سابقه.

ونوّه "الجبار" بأن الأطباء المشاركين على قدر كبير من التميز والكفاءة؛ حيث أغلبهم استشاريون في المستشفيات السعودية، وشاركوا في هذه القافلة للمساهمة في هذا العمل الإنساني الكبير؛ في محاولة منهم لتقديم المساعدة للمرضى والمحتاجين.