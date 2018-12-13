بعد مقتل اثنين بنيران رشاش.. تفاصيل جديدة في جريمة صامطة يرويها الناجي

محمد بن مسعود - الدمام - الجهات الأمنية قبضت على الجاني والتحقيقات متواصلة لكشف ملابسات فعلته

كشفت مصادر لـ"الخليج 365" تفاصيل من الجريمة التي شهدتها ديحمة في محافظة صامطة، والتي راح ضحيتها اثنان من العمالة، فيما أصيب الثالث، ويرقد بمستشفى صامطة العام.

ووفقاً لما ترجمه أحد بني جلدة المصاب بطلقة في الرأس والقدم من الجنسية الآسيوية، فإن المصاب قال إنهم كانوا في المركبة ينتظرون المشرف من جنسية عربية عندما تعرضوا لطلقات نارية، وهم في مركبتهم، مما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة المتحدث وإحالته للمستشفى.

ومن جهة أخرى، أوضحت مصادر "الخليج 365" أن الجاني أوقف لدى الجهات الأمنية التي تواصل تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة.

وكان قد فتح مواطن نيران سلاح رشاش على عمالة في ديحمة قرب محافظة صامطة؛ مما أدى لمقتل اثنين منهم في الحال، وإصابة الثالث إصابة خطرة نُقل على إثرها للمستشفى.

وأشارت المعلومات إلى أن الحادثة التي هزّت منطقة جازان كانت قد وقعت في الصباح الباكر، وباشرتها الجهات الأمنية والإسعافية فور ورود البلاغ.

جريمة في صامطة.. أربعيني يفتح النار على عمال فيقتل اثنين ويصيب الثالث