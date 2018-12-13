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انت الان تتابع لمعالجة التشوه البصري.. أمانة المدينة ترفع 7 ملايين طن مخلفات هدم وبناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة مؤخراً، ممثلةً بوكالة الخدمات، رفع 7 ملايين طن من مخلفات الهدم والبناء مخلفات للمباني، ونواتج الحفر المجهولة المصدر خلال الفترة الماضية.
وأوضح وكيل الأمين للخدمات رمضان الزهراني أن الأمانة أعدت خطتها اللازمة لرفع مخلفات البناء في المواقع الأخرى في نطاق البلديات بالمدينة، وقد بدأت بها وفق برنامج زمني محدد تشرف عليه لجنة خاصة وفريق عمل معنيّ بهذه المهمة، وكذلك تجهيز المعدات والآليات اللازمة لرفع هذه المخلفات في نطاق البلديات.
وقال "الزهراني": إن الأمانة تعمل جاهدة لمنع إلقاء المواطنين لمخلفات الهدم والبناء، وإلزام ممثلي البلديات الفرعية بالعمل على منع تكرار هذه الملاحظات مستقبلاً، مع إلزام أصحاب المنازل والبنايات التي ينتج عنها هذا النوع من المخلفات، باتباع الإجراءات الخاصة بها، وتوقيع الغرامات الرادعة لمنع التكرار.
وأهابت أمانة منطقة المدينة المنورة بالمواطنين والمقيمين تسجيل البلاغات لدى مركز طوارئ الأمانة على الرقم 940 أو عبر تطبيق الأمانة على الأجهزة الذكية في رصد ملاحظات لرمي مخلفات البناء في غير المواقع المخصصة لها.
لمعالجة التشوه البصري.. أمانة المدينة ترفع 7 ملايين طن مخلفات هدم وبناءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-13
أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة مؤخراً، ممثلةً بوكالة الخدمات، رفع 7 ملايين طن من مخلفات الهدم والبناء مخلفات للمباني، ونواتج الحفر المجهولة المصدر خلال الفترة الماضية.
وأوضح وكيل الأمين للخدمات رمضان الزهراني أن الأمانة أعدت خطتها اللازمة لرفع مخلفات البناء في المواقع الأخرى في نطاق البلديات بالمدينة، وقد بدأت بها وفق برنامج زمني محدد تشرف عليه لجنة خاصة وفريق عمل معنيّ بهذه المهمة، وكذلك تجهيز المعدات والآليات اللازمة لرفع هذه المخلفات في نطاق البلديات.
وقال "الزهراني": إن الأمانة تعمل جاهدة لمنع إلقاء المواطنين لمخلفات الهدم والبناء، وإلزام ممثلي البلديات الفرعية بالعمل على منع تكرار هذه الملاحظات مستقبلاً، مع إلزام أصحاب المنازل والبنايات التي ينتج عنها هذا النوع من المخلفات، باتباع الإجراءات الخاصة بها، وتوقيع الغرامات الرادعة لمنع التكرار.
وأهابت أمانة منطقة المدينة المنورة بالمواطنين والمقيمين تسجيل البلاغات لدى مركز طوارئ الأمانة على الرقم 940 أو عبر تطبيق الأمانة على الأجهزة الذكية في رصد ملاحظات لرمي مخلفات البناء في غير المواقع المخصصة لها.
13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440
11:12 AM
ألزمت أصحاب البنايات التي ينتج عنها هذا النوع باتباع الإجراءات الخاصة
أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة مؤخراً، ممثلةً بوكالة الخدمات، رفع 7 ملايين طن من مخلفات الهدم والبناء مخلفات للمباني، ونواتج الحفر المجهولة المصدر خلال الفترة الماضية.
وأوضح وكيل الأمين للخدمات رمضان الزهراني أن الأمانة أعدت خطتها اللازمة لرفع مخلفات البناء في المواقع الأخرى في نطاق البلديات بالمدينة، وقد بدأت بها وفق برنامج زمني محدد تشرف عليه لجنة خاصة وفريق عمل معنيّ بهذه المهمة، وكذلك تجهيز المعدات والآليات اللازمة لرفع هذه المخلفات في نطاق البلديات.
وقال "الزهراني": إن الأمانة تعمل جاهدة لمنع إلقاء المواطنين لمخلفات الهدم والبناء، وإلزام ممثلي البلديات الفرعية بالعمل على منع تكرار هذه الملاحظات مستقبلاً، مع إلزام أصحاب المنازل والبنايات التي ينتج عنها هذا النوع من المخلفات، باتباع الإجراءات الخاصة بها، وتوقيع الغرامات الرادعة لمنع التكرار.
وأهابت أمانة منطقة المدينة المنورة بالمواطنين والمقيمين تسجيل البلاغات لدى مركز طوارئ الأمانة على الرقم 940 أو عبر تطبيق الأمانة على الأجهزة الذكية في رصد ملاحظات لرمي مخلفات البناء في غير المواقع المخصصة لها.
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المصدر : الخليج 365
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