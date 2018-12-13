السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2,549 حقيبة مدرسية و 1,450 أطقم شتوية على الطلاب والطالبات السوريين في محافظة عكار



عكار 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 2,549 حقيبة مدرسية و 1,450 أطقم شتوية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.

وشمل التوزيع مدرسة "قبة شمرا الرسمية المختلطة"، ومدرسة "العمارة الرسمية المختلطة"، ومدرسة "جديدة الجومة الرسمية المختلطة"، ومدرسة "كفرتون المختلطة الرسمية"، و ثانوية "كفرتون الرسمية - فرع قنية"، و مدرسة "العماير الرسمية"، ومدرسة "العوادة الابتدائية الرسمية"، ومدرسة "المنية بلاط الرسمية للبنات"، في محافظة عكار.

وتأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في جميع دول اللجوء.

//انتهى//

11:58ت م

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عكار 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 2,549 حقيبة مدرسية و 1,450 أطقم شتوية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.وشمل التوزيع مدرسة "قبة شمرا الرسمية المختلطة"، ومدرسة "العمارة الرسمية المختلطة"، ومدرسة "جديدة الجومة الرسمية المختلطة"، ومدرسة "كفرتون المختلطة الرسمية"، و ثانوية "كفرتون الرسمية - فرع قنية"، و مدرسة "العماير الرسمية"، ومدرسة "العوادة الابتدائية الرسمية"، ومدرسة "المنية بلاط الرسمية للبنات"، في محافظة عكار.وتأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في جميع دول اللجوء.//انتهى//11:58ت م0039

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