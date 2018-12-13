السعودية اليوم / اهتمامات الصحف التونسية



تونس 06 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم نبأ وصول رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مساء أمس إلى الرياض.

وأخبرت عن انعقاد أعمال المؤتمر الثاني والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس بإشراف رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد.

وتحدثت عن قيام مسلح فرنسي بإطلاق النار وسط سوق في مدينة ستراسبوغ مخلفا 3 قتلى و10 جرحى فيما تواصل الشرطة إلى حدود أمس البحث عنه بعد تعرضه لطلق ناري ، مشيرة إلى رفع السلطات الفرنسية مستوى التأهب الأمني مؤكدة أن الهجوم الإرهابي.

وتناولت تأكيد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور أن السلطة بصدد إنجاز مذكرة رسمية احتجاجية على تهديدات الاحتلال لشخص الرئيس محمود عباس باغتياله واقتحام قبة الصخرة في القدس والاعتداء على المؤسسات الوطنية لا سيما وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وتناقلت تأكيد بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا أن تنظيم داعش الإرهابي قتل ستة أشخاص أسروا خلال هجوم شنته الجماعة المتطرفة أكتوبر الماضي في مدينة الفقهاء بوسط ليبيا.

// انتهى //

11:56ت م

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تونس 06 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم نبأ وصول رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مساء أمس إلى الرياض.وأخبرت عن انعقاد أعمال المؤتمر الثاني والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس بإشراف رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد.وتحدثت عن قيام مسلح فرنسي بإطلاق النار وسط سوق في مدينة ستراسبوغ مخلفا 3 قتلى و10 جرحى فيما تواصل الشرطة إلى حدود أمس البحث عنه بعد تعرضه لطلق ناري ، مشيرة إلى رفع السلطات الفرنسية مستوى التأهب الأمني مؤكدة أن الهجوم الإرهابي.وتناولت تأكيد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور أن السلطة بصدد إنجاز مذكرة رسمية احتجاجية على تهديدات الاحتلال لشخص الرئيس محمود عباس باغتياله واقتحام قبة الصخرة في القدس والاعتداء على المؤسسات الوطنية لا سيما وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.وتناقلت تأكيد بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا أن تنظيم داعش الإرهابي قتل ستة أشخاص أسروا خلال هجوم شنته الجماعة المتطرفة أكتوبر الماضي في مدينة الفقهاء بوسط ليبيا.// انتهى //11:56ت م0038

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