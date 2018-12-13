السعودية اليوم / قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في القدس



القدس المحتلة 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المقدسيين،داخل أحياء متعددة من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن قوات الاحتلال ، اعتقلت طالت تسعة عشر شابًا مقدسًا ،خلال حملة مداهمات واسعة في أحياء المدينة المقدسة بينهم مدير فرقة القدس الفنية مراد الزغاري.

// انتهى //

11:44ت م

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القدس المحتلة 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المقدسيين،داخل أحياء متعددة من مدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن قوات الاحتلال ، اعتقلت طالت تسعة عشر شابًا مقدسًا ،خلال حملة مداهمات واسعة في أحياء المدينة المقدسة بينهم مدير فرقة القدس الفنية مراد الزغاري.// انتهى //11:44ت م0033

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