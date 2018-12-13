السعودية اليوم / اهتمامات الصحف العراقية

بغداد 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على اتجاه مجلس النواب لحسم ملف اختيار رئاسات لجانه البرلمانية الدائمـة, بعد حسم ملف مرشحـي الحقائب الوزارية الشاغرة وعددها ثمان بينها الدفاع والداخلية ،منوهة بوجود تزاحم بين الكتل البرلمانية على بعض اللجان الكبيرة والمهمة,يقابله عزوف عن لجان أخرى تعتبرها ثانوية.وأبرزت صحف اليوم التوقعات بشأن التصويت في مجلس النواب على المرشحين لشغل المقاعد الوزارية الشاغرة في جلسة الثلاثاء من الأسبوع المقبل.وتطرقت إلى الموازنة العامة للبلاد للعام 2019 والتي مازالت الخلافات بشأن بعض بنودها تحول دون التصويت عليها في مجلس النواب .وتحدثت عن وجود توجه نيابي لتخفيض رواتب الموظفين التي تتجاوز المليون دينار، لافتة إلى أن هذا القرار يرتبط بحجم الانفاق في الموازنة من جهة ,وسعر برميل النفط الذي ستحتسب على أساسه من جهة أخرى.// انتهى //11:42ت م0032