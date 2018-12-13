السعودية اليوم / المجلس الوزاري العربي للسياحة يختتم أعمال دورته الـ 21

جدة 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واساختتم المجلس الوزاري العربي للسياحة أعمال دورته الـ21 بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، بحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء السياحة العرب ورؤساء المنظمات والاتحادات العربية بمدينة الإسكندرية .وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد ، أن من أهم قرارات المجلس اختيار مدينة الأحساء عاصمة للسياحة العربية لعام 2019م، مما يؤكد مكانة الأحساء التاريخية والثقافية والسياحية,واعتماد الرؤية المقترحة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة لتفعيل العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية من خلال مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الرئيس الفخري للمنظمة العربية للسياحة ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, الخاصة بإيجاد آلية مناسبة للتلاقي بين قطاعي السياحة والثقافة على المستوى العربي وتوظيفها لخدمة السياحة العربية البينية .وقدّم المجلس شكره للمنظمة العربية للسياحة على ما تقدمه من جهود لدعم دولة فلسطين في المجال السياحي كاختيار القدس عاصمة للسياحة العربية لعام 2018م وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية في قطاع الإعلام السياحي وتنظيم مشاركات دولية في مهرجانات ومعارض لدولة فلسطين بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية, وكذلك مناقشة التنمية المستدامة 2030 في قطاع السياحة بالمنطقة العربية لإعداد تقرير يضم جهود وزارات السياحة في هذا الشأن وتضمينه في التقرير المرحلي عن جهود جامعة الدول العربية في مجال التنمية المستدامة، والموافقة على مقترح هيئة البحرين للسياحة والمعارض بشأن تفعيل محور المعلومات والاحصاءات السياحية لدعم الاستراتيجية العربية للسياحة من خلال توفير إطار تنظيمي معين يتضمن تبادل البيانات السياحية بين الدول العربية ودعوة الدول العربية لإبداء الرغبة لرعاية وتنظيم الملتقى العربي الثاني عام 2019م عن الإحصاء السياحي.وبين أن الاجتماع وافق على معايير جودة وكالات السياحة والسفر في الدول العربية المعدة من المنظمة العربية للسياحة لرفع مستوى جودة الخدمات السياحية في البلدان العربية نظرا لظرف المنافسة الدولية وانفتاح الأسواق, الأمر الذي يتطلب توعية القطاعات السياحية بأهمية الجودة في تلك الخدمات لكي يكون لها مكان في الأسواق العالمية .واطلع المجلس على جهود المنظمة العربية للسياحة في تعزيز الأمن السياحي العربي وآليات المواجهة وتنسيقها مع وزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية لعقد الملتقى الثاني للأمن السياحي بمدينة شرم الشيخ خلال العام القادم 2019م بالتنسيق مع مجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري .وكان الاجتماع قد استعرض تقرير الأنشطة والإنجازات للمنظمة العربية للسياحة خلال العام الجاري 2018م ، حيث قدم المجلس شكره للمنظمة على جهودها وما حواه تقريرها السنوي من أنشطة وبرامج تقوم بتنفيذها المنظمة.// انتهى //11:29ت م0029