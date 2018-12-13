السعودية اليوم / اهتمامات الصحف اللبنانية

بيروت 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسرصدت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، التفاؤل الحذر الذي ساد أجواء الأوساط السياسية اللبنانية إزاء المخارج المقترحة من قبل الرئيس اللبناني ميشال عون، لإنهاء أزمة تأليف الحكومة الجديدة التي تنتظرها مهمّة البتّ في ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية تؤرّق البلاد .كما أبدت اهتماما ًبنبأ استشهاد طفل فلسطيني متأثراً بجراح أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية نهاية الأسبوع الماضي، على حدود غزة .وتناقلت صحف الخميس، دعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأمم المتحدة أمس، إلى تشديد القيود على الصواريخ الإيرانية، مؤكدا أن عددا من العواصم الأوروبية باتت في مرمى صواريخ طهران .وواكبت التطورات الحاصلة خلال الساعات الأخيرة التي تسبق اختتام جولة محادثات السلام التي تستضيفها السويد منذ نحو أسبوع لحل الأزمة اليمنية .وأشارت إلى تمكن فصائل المعارضة السورية من انتزاع نقاط جديدة من قبضة عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مدينة هجين، شرق دير الزور السورية .وأوردت خبر فوز رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس، باقتراع على الثقة في قيادتها لحزب المحافظين، بعدما حصلت على تأييد 200 نائب محافظ في مقابل 117 .وتطرقت صحف لبنان إلى حادث إطلاق النار الإرهابي، الذي وقع في مدينة ستراسبورغ بالجمهورية الفرنسية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص .// انتهـى//11:07ت م0024