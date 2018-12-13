شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء السياحة العرب يعتمدون رؤية المملكة لتفعيل العمل المشترك والان نبدء بالتفاصيل

اختتم المجلس الوزاري العربي للسياحة أعمال دورته الـ21 بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور وزراء السياحة العرب ورؤساء المنظمات والاتحادات العربية بمدينة الإسكندرية .

وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد ، أن من أهم قرارات المجلس اختيار مدينة الأحساء عاصمة للسياحة العربية لعام 2019م، مما يؤكد مكانة الأحساء التاريخية والثقافية والسياحية,واعتماد الرؤية المقترحة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة لتفعيل العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية من خلال مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الرئيس الفخري للمنظمة العربية للسياحة ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, الخاصة بإيجاد آلية مناسبة للتلاقي بين قطاعي السياحة والثقافة على المستوى العربي وتوظيفها لخدمة السياحة العربية البينية .

والموافقة على مقترح هيئة البحرين للسياحة والمعارض بشأن تفعيل محور المعلومات والاحصاءات السياحية لدعم الاستراتيجية العربية للسياحة من خلال توفير إطار تنظيمي معين يتضمن تبادل البيانات السياحية بين الدول العربية ودعوة الدول العربية لإبداء الرغبة لرعاية وتنظيم الملتقى العربي الثاني عام 2019م عن الإحصاء السياحي.

كما وافق الاجتماع وافق على معايير جودة وكالات السياحة والسفر في الدول العربية المعدة من المنظمة العربية للسياحة لرفع مستوى جودة الخدمات السياحية في البلدان العربية نظرا لظرف المنافسة الدولية وانفتاح الأسواق, الأمر الذي يتطلب توعية القطاعات السياحية بأهمية الجودة في تلك الخدمات لكي يكون لها مكان في الأسواق العالمية .

وكان الاجتماع قد استعرض تقرير الأنشطة والإنجازات للمنظمة العربية للسياحة خلال العام الجاري 2018م ، حيث قدم المجلس شكره للمنظمة على جهودها وما حواه تقريرها السنوي من أنشطة وبرامج تقوم بتنفيذها المنظمة.