شكرا لقرائتكم خبر عن 37 ألف متقدم لـ "أتقن 4" ومكة الأكثر إقبالا والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المرحلة الرابعة من برنامج التدريب المجتمعي أتقن الذي استمر لمدة خمسة أسابيع .

وقد بلغت أعداد المتقدمين والمتقدمات في كافة التخصصات التقنية والمهنية المطروحة عبر الكليات التقنية والكليات العالمية والمعاهد الصناعية الثانوية في جميع محافظات ومراكز المملكة 37279 متقدماً ومتقدمة شكلت نسبة الرجال 72% والنساء 28%، واستفاد من البرنامج 11530 متدرباً ومتدربة.

وأوضحت المؤسسة أن منطقة مكة المكرمة شهدت النصيب الأكبر من حيث أعداد المتدربين بواقع 3231 متدرباً ومتدربة، تلاها منطقة الرياض حيث وصل أعداد المتدربين فيها إلى 2157 متدرباً ومتدربة، ثم منطقة عسير بنحو 1243 متدرباً ومتدربة ، وحققت الكلية التقنية بتربة العدد الأكبر في أعداد المتدربين التي بلغت 594 متدرباً ومتدربة، فيما تصدرت صيانة الجوال التخصصات الأكثر إقبالاً حيث استفاد منها 2897 متدرباً ومتدربة ، تلاها صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني بنحو 2054 متدرباً ومتدربة، بعد ذلك الكهرباء والتمديدات المنزلية بواقع 965 متدرباً.

وتشير الإحصائيات في جميع مراحل برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" إلى وصول أعداد المتقدمين 111,798 متقدماً ومتقدمة، وأعداد المستفيدين من البرنامج 29,841 متدرباً ومتدربة، وكان العدد المستهدف 17500 متدرب ومتدربة، حيث شكلت نسبة تحقيق الهدف 170% .

يذكر أن المرحلة الرابعة من البرنامج قد شهدت إضافة 8 دورات جديدة هي مقدمة في لغة الطيران، والعوامل البشرية في الطيران، وأساسيات الديناميكا الهوائية، إضافة إلى مقدمة في أجهزة ومكونات الطائرات، ومقدمة في سلامة الطيران، والروبوت والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مقدمة في مايكروسوفت أوفيس، وإدارة الفعاليات والمناسبات، حيث يبلغ مجموع الدورات التي تم تقديمها 21 دورة متنوعة في مختلف التخصصات، ويحصل المتدرب بعدها على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .