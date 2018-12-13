شكرا لقرائتكم #المرور يوضح.. هل يمكن تعديل هيكل المركبة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - تساءل مواطن بشأن إمكانية وضع تجاليد على موتور السيارة بدون الوكالة وهل هي مخالفة أم لا؟ ورد المرور السعودي على الاستفسار بالتأكيد على أن إجراء أي تعديل على هيكل المركبة بدون اتخاذ الإجراءات النظامية يعد مخالفة للأنظمة. ووجهت، الإدارة العامة للمرور نصائح باتباع إجراءات ضرورية لجعل المركبة وسيلة نقل آمنة خاصة بالنسبة للأطفال. – أمن الأبواب بجعلها تفتح من الخارج فقط – أمن أزرار فتح النوافذ بحيث تفتح فقط من عند السائق – ضع الأطفال بمقاعد الأمان المخصصة لهم – لا تترك الأطفال دون سن العاشرة في المركبة دون مرافق راشد.

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