شكرا لقرائتكم كشف توقعاته للطقس.. الحصيني لأهالي #جازان : ابتعدوا عن الأودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس وليلة الجمعة، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة.

وأوضح الحصيني أن الأمطار ستكون على أجزاء من المثلث عفيف وظلم ومهد الذهب وبين الجبيل والرفيعة في الصمان والليث والقنفذة وعسير، موجهًا نصيحة إلى أهل جازان: ابتعدوا عن الأودية لأنها فرصة سيول.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكوّن السحب الرعدية الممطرة تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، والطائف والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر وكذلك على مناطق المدينة المنورة، والقصيم، وحائل، وحفر الباطن.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال النهار على منطقة نجران والأجزاء الغربية والجنوبية من منطقة الرياض، كذلك على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وشمال وشرق وأجزاء من وسط المملكة.

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