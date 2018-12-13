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شكرا لقرائتكم فيديو #ناسا .. غطاء نباتي يكسو جبال وأودية المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - بين مقطع فيديو نشرته وكالة “ناسا” للفضاء حجم الغطاء النباتي الذي اكتست به أودية وجبال منطقة المدينة المنورة خلال الفترة الحالية من العام بعد الأمطار التي تعرضت لها المنطقة.
وسلط المقطع الضوء على الجمال الذي ظهرت به جبال المدينة المنورة، حيث اكتست باللون الأخضر عقب الموسم الممطر.
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