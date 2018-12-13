شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية شراكة بين اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ والجمعيات الخيرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ اتفاقية شراكة مجتمعية مع اللجنة التنسيقية لجمعيات مكافحة التدخين الخيرية, وذلك للتعاون في ضبط مخالفات مكافحة التدخين و شراء خدمات الإقلاع عن التدخين والتوعية بأضراره. عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ اتفاقية شراكة مجتمعية مع اللجنة التنسيقية لجمعيات مكافحة التدخين الخيرية, وذلك للتعاون في ضبط مخالفات مكافحة التدخين و شراء خدمات الإقلاع عن التدخين والتوعية بأضراره. ونوه وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بأهمية تكاتف الجهات الحكومية والقطاع الخيري للقضاء على آفة التبغ, حيث يبلغ عدد متعاطي التبغ أكثر من مليار شخص في العالم حسب آخر إحصائية من منظمة الصحة العالمية مع أهمية حماية النشء من أضراره .



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