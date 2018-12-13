تحالفات أمريكية لردع إيران.. و"بومبيو": لديها صواريخ لحمل رؤوس نووية.. كارثة!

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت عن استمرار بنائها من مجلس الأمن وأكد مسؤولوها خطر الملالي على المنطقة

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن إيران استمرت في أنشطتها الصاروخية خلال العمل بالاتفاق النووي الذي وصفه بأنه كارثة.

وأكد الوزير، في مؤتمر صحافي في نيويورك، أن الولايات المتحدة مستمرة في بناء تحالف ضد إيران للإقرار بالمخاطر التي تمثلها، وإعداد رد على أنشطتها وردعها؛ مشيراً إلى أن إيران تتحدى ببرنامجها الصاروخي مجلس الأمن وقراراته؛ داعياً المجلس إلى أن يتعامل بجدية مع خطر الانتشار الصاروخي الإيراني؛ لافتاً إلى أن صواريخ إيران يمكن أن تحمل رؤوساً نووية.

وفي جلسة لمجلس الأمن، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأربعاء، ضرورة عدم رفع مجلس الأمن الدولي الحظر عن إيران، وقال إن الولايات المتحدة تواصل بناء تحالفات جادة لمواجهة نظام طهران وأنشطته.

وقال، خلال مشاركته في جلسة لمجلس الأمن مخصصة للشأن الإيراني: إن العمل مع أعضاء مجلس الأمن يركز على وضع خطوط عامة لحظر الصواريخ الإيرانية في عام 2019؛ مضيفاً أن معدل أنشطة طهران الصاروخية لم تتراجع بعد توقيع الاتفاق النووي مع مجموعة الدول الست في 2015؛ بل إن الجمهورية الإسلامية تملك اليوم أكبر ترسانة صواريخ باليستية في الشرق الأوسط.

واتهم "بومبيو" إيران بانتهاك قرارات الأمم المتحدة منذ فترة طويلة وتحدي إصرار العالم من خلال اختبار الصواريخ الباليستية؛ موضحاً أن طهران لديها صواريخ قادرة على الوصول إلى عدة عواصم أوروبية وتهدد شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط؛ مشيراً إلى أن ايران أطلقت صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

واتهم الوزير طهران بزعزعة استقرار المنطقة من خلال دعم الإرهابيين في لبنان، وإذكاء النزاع في اليمن عبر تصدير الصواريخ للحوثيين، وإيواء القاعدة، وتسليح المليشيات الشيعية في العراق.

وفي مؤتمر صحافي منفصل، أكد الممثل الأمريكي الخاص إلى إيران براين هووك، أن الاحتفاظ بالاتفاقية النووية مع إيران يجب ألا يكون على حساب الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال إن الولايات المتحدة لن تمنح إعفاءات من العقوبات على قطاع النفط الإيراني كي تؤتي العقوبات ثمارها اقتصادياً، ولحثّ النظام على العودة إلى طاولة المفاوضات.

وذكر أن واشنطن تبذل جهوداً كبيرة لحث الشركات والحكومات حول العالم على عدم التعامل مع النظام الإيراني الذي يقوم بتمويل الإرهاب، وتطرّق المسؤول الأمريكي إلى الحديث عن الدور الإيراني في اليمن ولبنان وتعميق الصراع في سوريا، وقيامه بتطوير قدراته الصاروخية لتهديد أوروبا والوصول بها لأبعد مدى ممكن.