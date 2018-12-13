طلاب عائدون من كندا يطالبون بالإفراج عن سياراتهم.. والجمارك ترد

محمد بن مسعود - الدمام - أكثر من شهر والمركبات بميناء الملك عبدالعزيز.. إجراءات وأوراق وتعديلات

طالب عدد من الطلاب السعوديين العائدين من بعثة كندا، بعد أن قطعت السعودية العلاقات معها، الجهات المختصة والمعنية بسرعة التدخل والإفراج عن مركباتهم المتوقفة في ميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام، رغم استكمال كل الإجراءات النظامية، على حد قولهم.

وقال الطلاب وهم 13 طالباً في شكواهم لـ"الخليج 365": نحن طلاب مبتعثون، وامتثلنا للأمر السامي بعد قطع العلاقات مع كندا، وعدنا إلى أرض الوطن، وقمنا بإرسال سياراتنا إلى السعودية، وبعد وصول السيارات اكتشف أن هناك خطأ في الأوراق من كندا، وتعطلنا نحو أسبوعين إلى أن تم التعديل، وبعد تعديل الأوراق طُلبت منا أوراق ثانية، فوكيل الشحن يحيلنا للجمارك، والجمارك تحيلنا للوكيل، وإلى الآن لم نجد حلاً لمشكلتنا، رغم أن السيارات وصلت إلى الميناء بتاريخ ٩ نوفمبر.

"الخليج 365" تواصلت مع المتحدث الرسمي للجمارك عيسى العيسى الذي أكد أن الجمارك تحرص على تقديم كل التسهيلات للطلبة المبتعثين العائدين من كندا؛ لإنهاء إجراءات سياراتهم، وأكد أنه تم التجاوز عن بعض الملاحظات مثل كفاءة الطاقة والموديل؛ مراعاة لظروفهم، وتم إنهاء إجراءات وفسح أغلب السيارات التي وردت، أما ما يخص التعديلات فيجب التثبت من ملكية السيارة وتعديل الاسم إذا كان خطأ عن طريق الوكيل الملاحي الذي يتأكد بدوره من الشاحن في بلد المصدر، وهذا حرصاً على تسليم السيارة لصاحبها بعد التثبت من ملكيته لها.

وأضاف "العيسى": في حال وجود أي عائق فالجميع جاهز لاستقبالهم وتقديم المساعدة لهم وإعطائهم الأولوية في جميع الإجراءات؛ تقديراً لظروفهم، علماً بأن الأوراق المطلوبة لشحن السيارات من كندا هي الفاتورة، وبوليصة الشحن، واستمارة السيارة الأساسية، وفي حال وجود نقص في هذه المستندات أو أخطاء من المهم توفيرها وتصحيحها كمسوّغ للفسح.