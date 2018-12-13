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انت الان تتابع طفلة هندية تطلب من الشرطة اعتقال والدها لسبب غريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قالت الشرطة إن طفلة هندية في السابعة من العمر أبلغت عن والدها لإلقاء القبض عليه، بعد أن خالف وعداً ببناء مرحاض في منزلهما؛ حسب وكالة "رويترز".
ولا يتوفر الصرف الصحي لملايين الهنود، ويمثل قضاء الحاجة في أماكن مفتوحة مشكلةً حتى في الولايات الصناعية المتقدمة.
وقال "إيه. فالارماثي" الضابط بالشرطة: إن الفتاة وتدعى "إي. حنيفة زارا"، لا ترغب في قضاء الحاجة في العراء، وحصلت على وعد من والدها ببناء مرحاض داخل المنزل.
وأضاف بالهاتف من بلدة أمبور الجنوبية على بُعد 100 كيلومتر من مدينة تشيناي، أنه حين لم ينفذ الأب وعده، ذهبت إلى الشرطة لتقديم شكوى.
وقال "فالارماثي": "أصرت الفتاة على القبض على والدها لأنها شعرت أنها تعرضت للغش.. اتصلنا بوالدها واستدعيناه إلى مركز الشرطة وأقنعناهما بأن يتصافحا ويتوصلا لحل وسط".
وتقود حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، حملة لبناء 100 مليون مرحاض خلال خمسة أعوام؛ لكن الحملة لم تغطِ أجزاء كبيرة من البلاد.
وقال الأب لصحيفة "تايمز أوف إنديا": إنه طلب المساعدة مرتين من البلدية بموجب حملة مودي التي تحمل اسم "الهند نظيفة"؛ لكنه لم يتلق رداً.
طفلة هندية تطلب من الشرطة اعتقال والدها لسبب غريبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-13
قالت الشرطة إن طفلة هندية في السابعة من العمر أبلغت عن والدها لإلقاء القبض عليه، بعد أن خالف وعداً ببناء مرحاض في منزلهما؛ حسب وكالة "رويترز".
ولا يتوفر الصرف الصحي لملايين الهنود، ويمثل قضاء الحاجة في أماكن مفتوحة مشكلةً حتى في الولايات الصناعية المتقدمة.
وقال "إيه. فالارماثي" الضابط بالشرطة: إن الفتاة وتدعى "إي. حنيفة زارا"، لا ترغب في قضاء الحاجة في العراء، وحصلت على وعد من والدها ببناء مرحاض داخل المنزل.
وأضاف بالهاتف من بلدة أمبور الجنوبية على بُعد 100 كيلومتر من مدينة تشيناي، أنه حين لم ينفذ الأب وعده، ذهبت إلى الشرطة لتقديم شكوى.
وقال "فالارماثي": "أصرت الفتاة على القبض على والدها لأنها شعرت أنها تعرضت للغش.. اتصلنا بوالدها واستدعيناه إلى مركز الشرطة وأقنعناهما بأن يتصافحا ويتوصلا لحل وسط".
وتقود حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، حملة لبناء 100 مليون مرحاض خلال خمسة أعوام؛ لكن الحملة لم تغطِ أجزاء كبيرة من البلاد.
وقال الأب لصحيفة "تايمز أوف إنديا": إنه طلب المساعدة مرتين من البلدية بموجب حملة مودي التي تحمل اسم "الهند نظيفة"؛ لكنه لم يتلق رداً.
13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440
10:52 AM
واقعةٌ كشفت أزمة تعيشها الهند
قالت الشرطة إن طفلة هندية في السابعة من العمر أبلغت عن والدها لإلقاء القبض عليه، بعد أن خالف وعداً ببناء مرحاض في منزلهما؛ حسب وكالة "رويترز".
ولا يتوفر الصرف الصحي لملايين الهنود، ويمثل قضاء الحاجة في أماكن مفتوحة مشكلةً حتى في الولايات الصناعية المتقدمة.
وقال "إيه. فالارماثي" الضابط بالشرطة: إن الفتاة وتدعى "إي. حنيفة زارا"، لا ترغب في قضاء الحاجة في العراء، وحصلت على وعد من والدها ببناء مرحاض داخل المنزل.
وأضاف بالهاتف من بلدة أمبور الجنوبية على بُعد 100 كيلومتر من مدينة تشيناي، أنه حين لم ينفذ الأب وعده، ذهبت إلى الشرطة لتقديم شكوى.
وقال "فالارماثي": "أصرت الفتاة على القبض على والدها لأنها شعرت أنها تعرضت للغش.. اتصلنا بوالدها واستدعيناه إلى مركز الشرطة وأقنعناهما بأن يتصافحا ويتوصلا لحل وسط".
وتقود حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، حملة لبناء 100 مليون مرحاض خلال خمسة أعوام؛ لكن الحملة لم تغطِ أجزاء كبيرة من البلاد.
وقال الأب لصحيفة "تايمز أوف إنديا": إنه طلب المساعدة مرتين من البلدية بموجب حملة مودي التي تحمل اسم "الهند نظيفة"؛ لكنه لم يتلق رداً.
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المصدر : الخليج 365
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