المحكمة التجارية بالرياض تصدر 1258 حكماً خلال الشهر الماضي

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نظمت غرفة الرياض ممثلةً في لجنة المحامين لقاءً مع رئيس المحكمة التجارية بالرياض الشيخ فراج بن محمد الدوسري؛ لإلقاء الضوء حول نظام المحاكم التجارية الجديد، وذلك مساء يوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018، بمقر الغرفة.
في بداية اللقاء، أوضح رئيس لجنة المحامين بالغرفة محمد الزامل أن محاور اللقاء تتمثل في إلقاء نظرة عامة على مراحل تطور القضاء التجاري، ومناقشة واقع القضاء التجاري بعد إنشاء المحاكم التجارية، وتوضيح الرؤية المستقبلية للقاء التجاري، مشيراً إلى أن الغرفة نظمت هذا اللقاء بناءً على طلب عدد من المحامين والقانونيين المهتمين بنظام القضاء التجاري.
من جهته، استعرض رئيس المحكمة التجارية بالرياض الشيخ فراج بن محمد الدوسري، تاريخ القضاء التجاري في المملكة، مبيناً أن هناك مشروعاً لنظام للمرافعات في الدعاوى التجارية، وقد راعت المملكة عند صياغته الاستفادة من التجارب الدولية، وأفضل التطبيقات في المحاكم التجارية في الدول المتقدمة، والأخذ بتوصيات البنك الدولي ومتطلبات مؤشرات نفاذ العقود والتنافسية.
كما تطرق إلى أن مشروع النظام التجاري نص على إلزام تقديم الدعوى من خلال محامٍ مرخص، وقصر الترافع على المحامين المرخصين في بعض الدعاوى، واستحداث نظام إلكتروني لقيد الدعوى وإحالتها للدائرة المختصة وإتمام كل إجراءاتها من خلاله، مشيراً إلى أن تخصيص محاكم تجارية ساعد في فصل الدعاوى القضائية خلال مدة وجيزة وتحديد موعد أول جلسة بما لا يتجاوز 20 يوماً من قيد الدعوى.
وأشار "الدوسري" إلى أن افتتاح المحاكم التجارية وفَّر الكثير من الوقت وساعد في مضاعفة عدد القضايا التي تم الفصل فيها، لافتاً إلى أن المحكمة التجارية بالرياض أصدرت خلال شهر ربيع الأول من العام الحالي 1258 حكماً في الدعاوى المنظورة لديها مقارنة بـ549 قضية خلال نفس الشهر من العام الماضي، كاشفاً عن قيام وزارة العدل حالياً بإعداد نظام إلكتروني جديد للمرافعات التجارية بعد صدور الأمر السامي وموافقة مجلس الوزراء.
وبيّن "الدوسري" أن المحكمة التجارية خصصت قسماً لأمانة السر الموحدة، وأسندت إليه القيام بالأعمال الإدارية؛ لتخفيف الأعباء على القضاة، وصدور نظام جديد للإفلاس، والاستعانة ببعض طلاب القانون والشريعة في بعض المهام داخل المحكمة، مما يترتب عليه مساعدة القضاة في إنجاز الدعاوى، واكتساب الطلاب خبرة في ممارسة العمل القانوني.
المحكمة التجارية بالرياض تصدر 1258 حكماً خلال الشهر الماضيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-13
نظمت غرفة الرياض ممثلةً في لجنة المحامين لقاءً مع رئيس المحكمة التجارية بالرياض الشيخ فراج بن محمد الدوسري؛ لإلقاء الضوء حول نظام المحاكم التجارية الجديد، وذلك مساء يوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018، بمقر الغرفة.
في بداية اللقاء، أوضح رئيس لجنة المحامين بالغرفة محمد الزامل أن محاور اللقاء تتمثل في إلقاء نظرة عامة على مراحل تطور القضاء التجاري، ومناقشة واقع القضاء التجاري بعد إنشاء المحاكم التجارية، وتوضيح الرؤية المستقبلية للقاء التجاري، مشيراً إلى أن الغرفة نظمت هذا اللقاء بناءً على طلب عدد من المحامين والقانونيين المهتمين بنظام القضاء التجاري.
من جهته، استعرض رئيس المحكمة التجارية بالرياض الشيخ فراج بن محمد الدوسري، تاريخ القضاء التجاري في المملكة، مبيناً أن هناك مشروعاً لنظام للمرافعات في الدعاوى التجارية، وقد راعت المملكة عند صياغته الاستفادة من التجارب الدولية، وأفضل التطبيقات في المحاكم التجارية في الدول المتقدمة، والأخذ بتوصيات البنك الدولي ومتطلبات مؤشرات نفاذ العقود والتنافسية.
كما تطرق إلى أن مشروع النظام التجاري نص على إلزام تقديم الدعوى من خلال محامٍ مرخص، وقصر الترافع على المحامين المرخصين في بعض الدعاوى، واستحداث نظام إلكتروني لقيد الدعوى وإحالتها للدائرة المختصة وإتمام كل إجراءاتها من خلاله، مشيراً إلى أن تخصيص محاكم تجارية ساعد في فصل الدعاوى القضائية خلال مدة وجيزة وتحديد موعد أول جلسة بما لا يتجاوز 20 يوماً من قيد الدعوى.
وأشار "الدوسري" إلى أن افتتاح المحاكم التجارية وفَّر الكثير من الوقت وساعد في مضاعفة عدد القضايا التي تم الفصل فيها، لافتاً إلى أن المحكمة التجارية بالرياض أصدرت خلال شهر ربيع الأول من العام الحالي 1258 حكماً في الدعاوى المنظورة لديها مقارنة بـ549 قضية خلال نفس الشهر من العام الماضي، كاشفاً عن قيام وزارة العدل حالياً بإعداد نظام إلكتروني جديد للمرافعات التجارية بعد صدور الأمر السامي وموافقة مجلس الوزراء.
وبيّن "الدوسري" أن المحكمة التجارية خصصت قسماً لأمانة السر الموحدة، وأسندت إليه القيام بالأعمال الإدارية؛ لتخفيف الأعباء على القضاة، وصدور نظام جديد للإفلاس، والاستعانة ببعض طلاب القانون والشريعة في بعض المهام داخل المحكمة، مما يترتب عليه مساعدة القضاة في إنجاز الدعاوى، واكتساب الطلاب خبرة في ممارسة العمل القانوني.
13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440
10:38 AM
"الدوسري": مشروع النظام نصّ على إلزام تقديم الدعوى عبر محامٍ مرخص
نظمت غرفة الرياض ممثلةً في لجنة المحامين لقاءً مع رئيس المحكمة التجارية بالرياض الشيخ فراج بن محمد الدوسري؛ لإلقاء الضوء حول نظام المحاكم التجارية الجديد، وذلك مساء يوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018، بمقر الغرفة.
في بداية اللقاء، أوضح رئيس لجنة المحامين بالغرفة محمد الزامل أن محاور اللقاء تتمثل في إلقاء نظرة عامة على مراحل تطور القضاء التجاري، ومناقشة واقع القضاء التجاري بعد إنشاء المحاكم التجارية، وتوضيح الرؤية المستقبلية للقاء التجاري، مشيراً إلى أن الغرفة نظمت هذا اللقاء بناءً على طلب عدد من المحامين والقانونيين المهتمين بنظام القضاء التجاري.
من جهته، استعرض رئيس المحكمة التجارية بالرياض الشيخ فراج بن محمد الدوسري، تاريخ القضاء التجاري في المملكة، مبيناً أن هناك مشروعاً لنظام للمرافعات في الدعاوى التجارية، وقد راعت المملكة عند صياغته الاستفادة من التجارب الدولية، وأفضل التطبيقات في المحاكم التجارية في الدول المتقدمة، والأخذ بتوصيات البنك الدولي ومتطلبات مؤشرات نفاذ العقود والتنافسية.
كما تطرق إلى أن مشروع النظام التجاري نص على إلزام تقديم الدعوى من خلال محامٍ مرخص، وقصر الترافع على المحامين المرخصين في بعض الدعاوى، واستحداث نظام إلكتروني لقيد الدعوى وإحالتها للدائرة المختصة وإتمام كل إجراءاتها من خلاله، مشيراً إلى أن تخصيص محاكم تجارية ساعد في فصل الدعاوى القضائية خلال مدة وجيزة وتحديد موعد أول جلسة بما لا يتجاوز 20 يوماً من قيد الدعوى.
وأشار "الدوسري" إلى أن افتتاح المحاكم التجارية وفَّر الكثير من الوقت وساعد في مضاعفة عدد القضايا التي تم الفصل فيها، لافتاً إلى أن المحكمة التجارية بالرياض أصدرت خلال شهر ربيع الأول من العام الحالي 1258 حكماً في الدعاوى المنظورة لديها مقارنة بـ549 قضية خلال نفس الشهر من العام الماضي، كاشفاً عن قيام وزارة العدل حالياً بإعداد نظام إلكتروني جديد للمرافعات التجارية بعد صدور الأمر السامي وموافقة مجلس الوزراء.
وبيّن "الدوسري" أن المحكمة التجارية خصصت قسماً لأمانة السر الموحدة، وأسندت إليه القيام بالأعمال الإدارية؛ لتخفيف الأعباء على القضاة، وصدور نظام جديد للإفلاس، والاستعانة ببعض طلاب القانون والشريعة في بعض المهام داخل المحكمة، مما يترتب عليه مساعدة القضاة في إنجاز الدعاوى، واكتساب الطلاب خبرة في ممارسة العمل القانوني.
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المصدر : الخليج 365
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