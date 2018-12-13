بينها الرياض.. الأرصاد تنبّه 4 مناطق

محمد بن مسعود - الدمام - رياح وأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 4 تنبيهات لتقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي منطقتي عسير والباحة، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لحالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة الحادية عشرة ظهراً وتتواصل للتاسعة مساء.

ونبهت منطقة الرياض من نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتحدّ من مدى الرؤية الأفقية، بدأت الساعة التاسعة وتتواصل حتى السادسة مساء.

كما نبّهت منطقة حائل من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، بدأت الساعة التاسعة وتتواصل حتى السابعة مساء.