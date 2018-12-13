بمساندة أمنية.. ضبط 5 أطنان حطب محمل على شاحنات صغيرة بالخرج "صور"

محمد بن مسعود - الدمام - ضِمن حملةٍ نفّذتها المحافظة على المخالفين من الباعة في مواقع عدة قضت بتغريمهم

نفّذت محافظة الخرج، أمس الأربعاء، حملةً مكثفة على المخالفين من باعة الحطب في عدد من المواقع الحيوية داخل المحافظة.

وأسفرت الحملة التي نفّذتها المحافظة، بمساندة شرطة الخرج -ممثلة في وحدة المهمات والواجبات الخاصة- عن ضبط أكثر من 5 أطنان من الحطب المحمل في شاحنات صغيرة، كما تم تحرير مخالفات وغرامات مالية بحق باعة الحطب أصحاب الشاحنات؛ وفق القوانين والأنظمة المانعة لعمليات الاحتطاب.

وذكرت مصادر أن الحملة المشتركة التي نفّذتها المحافظة، أمس الأربعاء، بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة وشرطة الخرج ممثلة في المهمات والواجبات الخاصة، وبلدية الخرج، جاءت بناءً على توجيهات محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، الذي تابع أحداثها لحظة بلحظة، كما وجّه باتخاذ أقصى العقوبات النظامية بحق المخالفين.

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات المعنية تشدد على منع بيع ونقل الحطب والفحم المحلي؛ حفاظاً على الغطاء النباتي الطبيعي وتنميته؛ برغم ما يتعرض له من ضغوط في مقدمتها الاحتطاب.. وتشدد الوزارة على منع بيع ونقل الحطب والفحم المحلي.