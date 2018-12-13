السعودية اليوم / استشهاد ثلاثة فلسطينيين واعتقال 38 فلسطينيًا في الضفة الغربية

محافظات 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واساستشهد، اليوم ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما اعتقلت قوات الاحتلال 38 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية.وأفادت مصادر محلية في المحافظات، أن قوات الاحتلال صعّدت من انتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، مما أدى إلى استشهاد كلا من الشاب صالح عمر البرغوثي من قرية كوبر في رام الله، والشاب صالح عمر البرغوثي من قرية كوبر، فيما اغتالت وحدة خاصة من جيش الاحتلال الشاب أشرف وليد سليمان نعالوة، من ضاحية شويكة شمال طولكرم، في مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس.كما شنت قوات الاحتلال اليوم ، حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين ، طالت 38 فلسطينيًا على الأقل، من الضفة بينهم أسرى محررين.// انتهى //10:47ت م0023